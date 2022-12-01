人民网伦敦11月30日电 （记者邢雪）29日，2022粤港澳大湾区全球招商大会英国分会场暨粤港澳大湾区研讨会在英国伦敦举行，中国驻英国大使馆经商处公使衔参赞包玲、英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里、中国国际贸易促进委员会伦敦代表处首席代表张慧娟、英中贸易委员会执行董事白丽莎等出席研讨会，中国国际贸易促进委员会广东省分会副会长范新林、广东省投资促进局副局长薛凯方、中国欧盟商会副会长高志豪等通过视频连线参加会议，来自英国企业界、媒体界代表等出席会议。

包玲在致辞中表示，粤港澳大湾区是中国开放程度最高、国际化程度最高、经济最具活力的区域之一。在“十四五”规划中，粤港澳大湾区是高质量发展的第一梯队，也日益成为“一带一路”国际合作的重要平台。粤港澳大湾区囊括了当地最具竞争力的城市，拥有先进制造业、高科技、金融服务和现代服务业的产业组合。其中，广东以其高技能人才、人力资源、发展潜力和优惠政策，在吸引外资方面一直走在前列，成为许多英国企业进入中国市场的首选。

佩里在致辞中表示，粤港澳大湾区未来将成为中国经济的领先实验区，对东盟及《区域全面经济伙伴关系协定》的未来发展都具有巨大影响力。张慧娟介绍了中英两国英国政府在《可持续市场倡议》及相关合作上取得的进展。白丽莎强调中国市场对英国出口的重要性和投资中国的关键意义，提出中英之间务实合作将有益于英国企业。

范新林在视频致辞中表示，近年来，广东省深入推进经济体制、商事制度和投资便利化等领域改革，大力建设数字政府，不断完善互联网加政务服务体系，出台“外资十条”，外商投资权益保护条例等系列政策，实施重大外资项目一事一议，加强知识产权保护，保障企业合法权益。薛凯方等向与会嘉宾介绍了近期英国企业在大湾区和广东的投资项目和技术出口项目的增长。广东的大湾区基本情况及发展优势，广东以制造业立省及其十大支柱产业集群，十大新兴产业集群的规划等内容。

高志豪在会上分享了他近年在大湾区投资营商的亲身感受及欧盟企业对大湾区市场的信心，他认为，大湾区营商环境优越，同时拥有资金、人才、研发、制造、政府支持和市场等要素，94%的商会成员均表示愿意留在大湾区继续经营。

本次会议由中国国际贸易委员会广东省分会、广东省国际商会主办，中国广东省驻英国经贸办事处协办，英国商会英中企业中心承办。

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