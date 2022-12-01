人民网莫斯科11月30日电 （记者荣翌）11月29日，庆祝“中国梦”提出十周年研讨会在莫斯科举行。会议旨在研究讨论中国梦的理论与实践意义，探讨中俄人文交流与合作，增进中俄民众沟通和相互理解。活动由俄中人文合作发展中心与莫斯科法律财经大学等单位联合主办。中俄各界代表百余人出席了活动。

中国驻俄罗斯大使馆参赞李海军首先代表大使张汉晖祝贺研讨会成功开幕，并从中国梦的时代内涵、中国梦同世界的关系、实现中国梦的途径等角度，全面介绍了新时代十年中国共产党带领中国人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦所取得的发展成就。在两国元首的战略引领下，中俄关系过去10年来取得了长足发展，正处于历史最好水平。无论国际形势如何变化，中俄作为两大邻国都将不断推进战略互信和务实合作，深化两国全面战略协作伙伴关系，共同维护国际公平正义。

俄中友好协会第一副主席库利科娃表示，今年是俄中友协成立65周年。65年来，俄中友协见证了两国友好交往的历史。65年前，毛泽东主席在莫斯科大学发表讲话，勉励青年人“希望寄托在你们身上”。今天，中国梦的实现仍然要靠青年一代的奋斗。

俄中友好协会第一副主席库利科娃现场致辞。俄中人文合作发展中心供图

莫斯科法律财经大学校长阿列克谢·扎别林表示，中国是我们的好兄弟、好伙伴、好邻居，俄中两国人民的友谊源远流长。该校正准备与相关方面开展合作办学，让更多的俄罗斯孩子学习汉语。

莫斯科法律财经大学校长阿列克谢·扎别林现场致辞。俄中人文合作发展中心供图

俄中人文合作发展中心主席尹斌表示，今年是“中国梦”提出十周年。中国梦内涵丰富、意义深远，是国家、民族和每一个中国人的梦想，将激励中国继续走自己的现代化道路。

在研讨会框架下，系列圆桌会议“中国梦与俄罗斯梦”“俄罗斯的汉学与汉语研究”“俄中科技合作”“俄中体育合作”“俄中经济合作”也在当天举行。

(责编：高歌、杨牧)