本报记者 周卓斌

英国《独立报》近期援引相关报告称，受高昂的能源价格影响，23%的英国民众表示今冬不得不关闭暖气，69%的居民计划减少取暖。根据英国相关机构公布的数据，当前英国每户家庭年平均能源账单约为1971英镑（1英镑约合8.57元人民币），较去年增加54%。截至9月中旬，45%的英国民众表示难以负担能源账单。英国不少民众担忧，由于能源支出大大超出往年，他们面临的生活成本危机将进一步加剧。

据报道，随着天气转冷，一些英国中小学建议学生们多穿几件衣服，以在暖气温度不高的教室中御寒。一些城市正在筹备提供暖气的活动中心，为付不起暖气费的居民提供帮助。还有不少英国民众开始选择价格相对低廉的保暖产品，带动热水袋、披肩毯、连体衣等产品销量显著增加。英国百货公司约翰·刘易斯销售数据显示，今年以来热水袋销量已超过去年的两倍。

英国《卫报》报道称，多年来英国政府未能有效解决房屋能效低下的问题。研究显示，英国房屋保温隔热能力在西欧国家中排名靠后。居民房屋中，能效等级不合格的比例达到2/3，每户冬季的取暖费将因此增加约1000英镑。英国央行近日预计，英国第四季度通胀率将上升至11%左右。随着冬季来临，英国民众面临的电力、天然气和其他燃料支出将继续攀升，高昂的能源开销将给民众日常生活带来巨大压力。

英国国家电网公司警告说，如果今年冬季出现气温过低、风力过小影响风力发电和天然气短缺等情况，英国可能出现上世纪70年代以来的首次大规模断电。为增加能源供应，英国政府不久前解除了水力压裂技术禁令，用于支持页岩气和页岩油的开采，并公布和启动新一轮北海石油和天然气开采权审批，预计将发放超过100份油气开采许可。

由于从发现油气资源到投产的周期平均为5年，国际相关环保组织英国负责人表示，发放新一批油气开采许可不会降低英国家庭今年或今后几年的能源开支，从中期看也不会保障能源安全，反而会加重全球气候危机。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 17 版）

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