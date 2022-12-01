本报记者 颜 欢 许海林

在西班牙巴塞罗那皇家广场附近的公交站，往来游客络绎不绝。站台上，一块细长的黑色显示屏不断闪烁，实时更新着不同车次位置、车辆拥挤情况、路况等信息，并提供相关区间的线路选择。

这是巴塞罗那建设智慧城市的标志性工程之一。自2012年以来，当地政府注重利用智能传感网络和大数据技术改善城市公共服务水平，智能交通系统是其中重要一环。西班牙《公交车道》杂志表示，目前该市80%以上的电子公交站牌都由政府向当地企业定制，使用的太阳能电池板即使在阴天也可长时间供电。

英国一家市场调研机构2022年发布的一项报告认为，综合考虑城市交通、基础设施、能源、科技和城市治理等指标，巴塞罗那在“全球智慧城市”榜单上名列第三。巴塞罗那世界移动通信基金会首席信息官爱德华·马丁告诉记者，近10年来，从公共交通到城市管理，巴塞罗那积极推进城市数字化进程，取得了积极成效。

巴塞罗那市内安装了超过两万个智能传感器，收集包括天气、噪声、交通流量等数据信息，通过城市运营系统进行数据分析、辅助管理。例如，智能垃圾箱可以自动感知垃圾数量和体积，当箱内即将被填满时，内部传感器会将信息反馈给中控系统，工作人员据此安排回收车的线路和频率，以更高效地处理垃圾。

巴塞罗那的智慧城市建设还针对不同群体的需求不断细化服务内容。在名为“5G消除孤独”的项目中，政府和企业为独居老人打造了一套由传感器和触屏电脑组成的陪伴系统：当行动不便的老人想要感受室外环境时，只需语音控制或点击相应按钮，屏幕就会显示相应的虚拟场景，随着老人的步伐变换画面；当老人感到孤独时，亲人可以及时收到提醒，打电话交流。项目参与者何塞·桑切斯说：“这就是我想要的技术，不仅能够帮助我，而且让我愿意去学习和使用。”

“打开地图，你会发现巴塞罗那主城区被分成70余个整齐的小方块。这是19世纪西班牙工程师、被誉为‘城镇化之父’的伊尔德方斯·塞尔达主导的城市扩建项目留下的成果。”马丁说，每4到6个街区组成一个社区，交通、商务和公共服务系统等可以形成相对独立的运转模式。它们就像“迷你城市”，一方面可以提升社区治理效能，另一方面又在各个社区因地制宜地实施城市整体发展政策。近年来信息化加速发展，巴塞罗那市政府通过数字平台助力社区与政府的信息沟通，让社区治理更多元、效果更直观。

（本报西班牙巴塞罗那电）

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 17 版）

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