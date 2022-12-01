本报记者 毕梦瀛

在近期举行的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）上，巴西候任总统卢拉表示，巴西新一届政府将致力于环保，加强打击破坏环境行为，严厉惩罚任何非法采矿、伐木等行为，抢救亚马孙雨林。“如果亚马孙雨林不受保护，就不会有气候安全。”

近几个月来，巴西热带雨林再次遭受林火的威胁。巴西亚马孙环境研究所日前公布的最新数据显示，今年约有240万公顷雨林受火灾影响，1月至10月受火灾影响的雨林面积与去年同期相比扩大80%。该研究所表示，每一起火灾事件都将对植被结构产生巨大影响。与未遭遇火灾的树林相比，因遭遇火灾而退化的树林在30年内的固碳能力将减少25%。

亚马孙雨林位于巴西境内的面积约占其总面积的六成，主要位于巴西西北部。巴西国家空间研究院卫星监测图像显示，受巴西亚马孙雨林火灾的影响，连位于巴西东南部的圣保罗州都被灰云笼罩，这一迹象令人担忧。一项研究指出，面对干旱和火灾等冲击，亚马孙雨林超过75%的地区恢复力“接近临界点”。虽然尚不清楚这一临界点何时到来，但如果恶性循环继续下去，当地社区生活、气候、生物多样性等都将遭受毁灭性打击。

分析认为，多重因素导致今年亚马孙雨林的火灾频发，包括高温干旱气候加剧、森林破坏行为增加等。巴西政府公布的卫星数据显示，今年1—8月，巴西亚马孙雨林地区遭砍伐的森林面积为7135平方公里，比去年同期扩大19%。8月份亚马孙雨林遭砍伐的森林面积同比扩大80%以上。巴西朗多尼亚州联邦大学教授诺沃亚告诉本报记者，雨林遭遇非法砍伐后，很多土地被用于养殖牲畜或种植农作物以获取经济利益。

为了加强亚马孙雨林的保护，巴西政府2020年宣布成立“亚马孙委员会”。近年来3次执行“绿色巴西”计划，派遣军队进入亚马孙雨林地区执行护林任务。对此，诺沃亚认为，一方面由于雨林面积大，投入的财力人力有限，难以实现全面的巡视监管；另一方面，一些行动尚缺乏更好的统筹协作，对各地区新出现的一些违法行为打击力度不够。

朗多尼亚州的部分雨林区域遭破坏极为严重。人迹罕至的土路上不时驶过一辆辆卡车，满载着刚被砍伐的树木，粗壮的树干意味着至少50年以上的树龄。朗多尼亚州首府波多韦柳市前市政环境秘书长布里托表示，目前当地民间组织也在积极开展工作，用科技手段助力原住民参与雨林保护。布里托介绍，他现在所任职的非营利组织成立了科技培训中心，帮助原住民学会使用无人机来监测雨林遭非法砍伐情况，并为保护雨林提供数据。“他们还可以学习使用社交媒体和拍摄短视频，通过镜头记录雨林被破坏的现状，呼吁公众关注雨林保护问题。”

布里托指出，除生活在雨林中的原住民外，越来越多移居城市的原住民青少年也在通过音乐、绘画、表演等艺术形式，倡导雨林保护。“我相信，在大家的共同努力下，亚马孙雨林会有更好的明天。”诺沃亚说。

（本报巴西波多韦柳电）

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 17 版）

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