新华社布鲁塞尔11月30日电 （记者康逸）欧盟统计局11月30日公布的初步统计数据显示，欧元区11月通胀率按年率计算为10%，较10月通胀率略有下降。

数据显示，11月欧元区能源价格同比上涨34.9%，低于10月的41.5%，是推升当月通胀的主因。此外，食品和烟酒价格上涨13.6%，非能源类工业产品价格上涨6.1%，服务价格上涨4.2%。当月，剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率为5.0%。

从国别来看，11月欧元区19个成员国中有11个通胀率达两位数，波罗的海三国通胀率均超20%。欧盟主要经济体德国11月通胀率为11.3%，法国为7.1%，意大利为12.5%，西班牙为6.6%。

分析人士指出，欧元区11月通胀率有所下降，但这距离高通胀得到控制或物价企稳还有很长的路要走，也无法保证通胀率不会再次回升。

荷兰国际集团欧元区高级经济学家贝尔特·科莱恩表示，目前欧元区通胀率仍过高，是否已达到峰值还有待观察。

今年以来，欧洲央行已累计加息200个基点。欧洲央行行长拉加德日前表示，尚未看到通胀见顶并在短期内下降的趋势。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 17 版）

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