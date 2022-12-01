据新华社日内瓦11月28日电 《禁止生物武器公约》第九次审议大会11月28日在瑞士日内瓦万国宫开幕。中国代表团团长、裁军事务大使李松发言，高度评价公约在禁止生物武器、防止生物武器扩散、促进生物科技和平利用方面发挥的重要作用，全面阐述中方关于加强公约机制、完善全球生物安全治理的立场主张。

李松表示，生物安全没有国界。中方在全球安全倡议中提出，要坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全，共同应对生物安全等全球性问题。公约缔约国是利益交织叠加、命运休戚与共的共同体。当前，全球地缘政治局势紧张，新冠肺炎疫情反复延宕，生物科技迅猛发展，呈现许多新特点和新趋势。全球生物安全治理面临全新挑战，同时蕴藏重要机遇。推动公约在维护世界和平、促进共同发展方面焕发新的活力、发挥更大作用，是广大缔约国的共同心声。

李松指出，本次审议大会具有特殊历史意义和现实意义，缔约国应重申公约在全球生物安全治理中的支柱作用，并就巩固和加强公约机制凝聚新共识。21年前，由于个别大国反对，公约核查议定书谈判功亏一篑。本次审议大会应结合科技发展及生物安全新形势，深入评估在既有努力基础上重启相关谈判的可行性，尽快行动起来，致力于早日谈判达成非歧视性的、包括有效核查措施的、全面平衡加强公约的议定书。为解决国际社会对个别大国的疑虑，在公约建立信任措施中应增加“在其他国家开展的生物军事活动”项目。

李松强调，只要各方本着相互尊重、求同存异的精神，就一定能够形成全面平衡、普遍接受的方案。中国将以认真负责和建设性态度参加上述努力，以实际行动落实全球安全倡议和全球发展倡议，积极参与全球生物安全治理进程，为促进全球安全与发展作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 17 版）

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