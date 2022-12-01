新华社北京11月30日电 （记者冯歆然）第十八届“北京—东京论坛”中日关系舆论调查结果30日以线上方式在北京、东京同时发布。调查显示，两国受访者认同中日关系重要性，认可经济因素在中日关系中的重要作用，期待两国在新形势下加强双边和多边合作。

调查显示，中日双方受访者对中日关系重要性存在广泛共识。71.3%的中国受访者认为中日关系“重要”或“比较重要”，74.8%的日本受访者持同样观点。

对于加强两国在新形势下的双边和多边合作，78.3%的中国受访者支持中日两国在双边及亚洲地区事务上进行合作，认为和平、合作发展等是中日最应共同实现的目标和理念。

根据调查结果，两国受访者均认同经济因素在中日关系中的重要作用。77.4%的中国受访者和73%的日本受访者认为，中日经济合作对本国未来“重要”。面对全球自由贸易受到严峻挑战，中国受访者支持维护自由贸易体系，也乐于看到中日开展经济合作，共同应对不利的国际贸易环境。

调查也显示，历史、领土争端等问题持续影响中国受访者对中日关系的认知，日美同盟对中日关系持续产生负面效应。

此次调查由中国外文局和日本言论NPO共同实施。第十八届“北京—东京论坛”将于12月7日至8日在北京、东京两地以线上线下相结合的形式举行。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 06 版）

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