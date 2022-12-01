本报北京11月29日电 （刘博通、孙飞）执行“和谐使命—2022”任务的中国海军“和平方舟”号医院船，圆满完成访问印度尼西亚雅加达并提供医疗服务任务，29日上午顺利返回浙江舟山某军港。这是该船入列以来第十次赴海外执行任务。

自11月2日起航以来，“和平方舟”号医院船赴印度尼西亚雅加达开展友好访问，为当地民众、中方机构人员、华侨华人等提供为期7天的医疗服务，共诊疗当地患者13488人次、开展手术37例。医院船还首次配备了磁控胶囊胃镜、舰船专用静脉全麻机器人、新型便携式内镜等先进医疗设备，实现了在国外的诊疗活动从多发病常见病诊治向疑难病症诊治转变。

执行“和谐使命—2022”任务的111名医护人员全部由海军军医大学抽组，开设14个临床科室、3个辅诊科室和药房，携带1架舰载救护直升机。在印尼期间，医护人员坚持生命至上、待患如亲，日均接诊患者近2000人次，并接生了“和平方舟”号医院船入列以来的第七个“和平宝宝”。

“和平方舟”号医院船入列14年来，以“和谐使命”系列任务为主要载体，此前曾9次走出国门，到访43个国家和地区，为23万多人次提供医疗服务。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 06 版）

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