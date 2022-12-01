本报记者 陈效卫

“感谢中方长期以来对莫尔兹比港教育事业的巨大帮助和支持！”日前，在巴布亚新几内亚（以下简称“巴新”）首都莫尔兹比港布图卡学园首届高三班毕业典礼上，巴新首都行政区长官鲍维斯·帕科普表示，布图卡学园的发展是中国发展惠及全球的生动例证。“每名学生都是巴新和中国教育合作的受益者。”

布图卡学园全称为中国—巴新友谊学校·布图卡学园，是中方为当地出资援建的惠民工程。

布图卡学园设计融合了中国和巴新两国建筑风格，自2018年11月启用后，成为莫尔兹比港新地标。布图卡学园小学部主管丹尼斯·奥夫告诉记者，该学园原来是一所拥有1500名学生、建筑面积为2000平方米的小学，部分教室由于年久失修已经坍塌，课桌椅严重不足，很多学生只能坐在地上听课。扩建后的学园建筑面积达10800平方米，涵盖幼儿园、小学、中学等共计52个班，成为巴新国内面积最大、功能最齐全、设施最先进的学校。“学园解决了3000多名中小学生的上学难问题，还吸引了不少优秀教师前来竞聘任教。”奥夫说。

帕科普介绍，中方为学园提供多方面支持：2019年，中方捐赠了大量学习用具；2020年，新冠肺炎疫情发生后，中方又及时援助了防疫物资和设施。去年11月，中方承诺将提供20年设施维护服务，确保学园各类设施正常使用。“巴新高度评价中方为推进抗击新冠肺炎疫情国际合作所作积极贡献。”帕科普表示，在中方帮助下，学园克服疫情影响，实现复课，保证了正常的教学活动。

2021年10月，学园正式成立孔子课堂，由巴新科技大学孔子学院组织授课。中文教师董兵介绍，目前约有800名学生在学习中文。一年来，学生们进步很快，很多学生已经能用中文打招呼、唱中文歌曲。此外，大家还对中国武术、中国传统服饰等有了更多了解。中文角里的交流活动也营造了积极的学习氛围。“在这里，学生们不仅能学习中文读写，还能进一步了解中国优秀传统文化。”董兵说。

巴新科技大学行政副校长卡尔·根纳表示，布图卡学园为巴新的中小学生创造了学习中文的良好环境，有助于他们将来发展成才，实现理想。“学园不仅是巴新和中国友好交往的见证，也是中方加强同太平洋岛国务实合作、造福地区人民的生动体现。”

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 06 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)