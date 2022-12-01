本报记者 孙广勇

泰国朱拉隆功大学校长班迪·厄阿鹏日前在接受本报记者采访时表示，泰中两国在政治、经济、文化等领域的交流合作取得丰硕成果，共建“一带一路”进一步推动了泰国等共建国家与中国的贸易、投资、技术合作，促进了当地经济社会发展，助力提高当地民众生活水平。

“泰中友好关系源远流长，两国人民交往密切。”从追溯历史开始，班迪谈起了自己对“泰中一家亲”的理解。“文化相通为泰中两国人民相互信任打下了坚实基础。我的祖父就来自中国广东潮州。”班迪介绍，他儿时住在泰国东北部的呵叻府，当时和上百名当地孩子一起学习中文，大家相处融洽，这种友好关系一直延续至今。

班迪表示，与几十年前相比，今天的中国发生了翻天覆地的变化。“祖父以前常对我说，中国一定会实现繁荣发展。事实证明，中国在实现自身发展的同时，也在为包括泰国在内的世界各国带来发展机遇。”

“发展是亚太人民共同的心愿，一个坚持开放包容、互利共赢的中国给亚太地区带来了发展机遇。”班迪表示，泰国是亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议的东道主。朱拉隆功大学今年举办了APEC大学学者论坛，聚焦高校合作，支持科技研发。“高校可以为政府、企业等各方合作搭建桥梁。随着泰中友好持续深化，泰中高校交流不断拓展。近年来，朱拉隆功大学已与中国多所大学建立了合作关系。”

“泰国高校设置的与中文相关的学科越来越多，这些学科深受泰国学生欢迎。”班迪介绍，截至2021年9月，泰中已合作设立16家孔子学院、11家孔子课堂。泰国的中文教学更加系统规范，“中文+技能”的多元化特色课程为当地物流、旅游、电商等领域培养了大批复合型人才。“中文学习者正在为推动‘泰国4.0’战略同共建‘一带一路’倡议深度对接发挥越来越重要的作用。”

班迪介绍，朱拉隆功大学长期致力于泰中文化交流，在泰国公主诗琳通倡导下，与中方合作建立朱拉隆功大学孔子学院。“希望泰中各界加强交流，继承和发扬泰中友好事业，为共创泰中两国更加美好的明天贡献力量。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 06 版）

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