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外交部发言人回应美发布中国军力年度报告

2022年11月30日20:36 | 来源：新华网
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新华社北京11月30日电（记者马卓言）外交部发言人赵立坚30日在例行记者会上就美方发布中国军力年度报告回答了记者的提问。

有记者问：据报道，29日，美国防部发布中国军力年度报告称，估计中国现役核弹头库存逾400枚，如中国继续进行核扩张，到2035年或将拥有约1500枚核弹头。中方对此有何评论？

赵立坚说，美方近年来反复炒作各种版本的“中国威胁论”，其目的不过是为自己扩张核武库、维持军事霸权寻找借口。这是美方的惯用伎俩，全世界都很清楚。

他说，中国的核政策是一贯的，明确的。中国坚定不移奉行自卫防御核战略，坚持不首先使用核武器政策，在核力量发展上保持极大克制，始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，从不参加任何形式的军备竞赛。

赵立坚说，作为拥有最大核武库的国家，美国近年来持续升级“三位一体”核力量，继续强化核武器在国家安全政策中的作用，顽固坚持基于首先使用核武器的核威慑政策，甚至明目张胆地针对特定国家量身定制核威慑战略，还与英国、澳大利亚开展违背《不扩散核武器条约》目的和宗旨的核潜艇合作。“建议大家翻翻美国自己近期发布的系列报告，看看美方在核领域都做了些什么，下步要做些什么。”

“我们敦促美方认真反思自己的核政策，摒弃冷战思维和霸权逻辑，停止破坏全球战略稳定，并切实承担起核裁军特殊优先责任，进一步大幅、实质削减核武库，为最终实现全面彻底核裁军创造条件。”赵立坚说。

(责编：苏缨翔、常红)

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