新华社北京11月30日电 综合新华社驻外记者报道：今日俄罗斯通讯社11月30日报道说，俄外交部武器不扩散和监管司司长叶尔马科夫接受采访时表示，在俄乌冲突中被西方用于支持乌方的卫星有可能成为俄军合法打击目标。国际原子能机构总干事格罗西日前表示，国际原子能机构将加强在乌所有核电站的存在以保护核设施。

——叶尔马科夫说，西方国家正在积极利用民用空间基础设施，主要是低轨道卫星，以支持乌军行动。乌军借助卫星完成军事任务，发现俄军驻地和转移行动的路线，控制攻击型无人机，从太空定位进行精准打击。他呼吁制定具有法律约束力的国际法准则，防止太空军备竞赛，以确保外层空间活动的和平性质。

——格罗西11月29日在罗马尼亚首都布加勒斯特举行的北约外长会议期间与乌克兰外长库列巴举行会晤。格罗西会后在社交媒体上说，国际原子能机构将加强在乌所有核电站的存在以保护核设施，他将与乌方一同努力推动在扎波罗热核电站周边建立紧急核安全与保护区。

——联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克11月29日在声明中说，今后数月内还将会有一系列安排，将俄产化肥从欧洲运往非洲国家。声明说，俄罗斯将滞留欧洲的俄产化肥捐献出来以避免非洲国家粮食减产，联合国对此表示欢迎。古特雷斯感谢俄罗斯、马拉维、荷兰政府促成此次俄产化肥启运非洲。联合国将继续与各方保持密集外交努力，确保不在制裁范围内的俄乌农产品和化肥无障碍外运。

——俄罗斯总理米舒斯京11月29日在俄政府会议上表示，制裁没有破坏俄金融体系的平稳性，也未影响俄宏观经济的稳定性。他说，俄采取的系统性措施使国家经济形势得以稳定，企业和相关领域经营活动得到支持，各地区就业岗位也得以留存。

——据塔斯社11月29日报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，若乌克兰表现出谈判的政治意愿，那么俄乌谈判或可开始。但因乌克兰方面拒绝任何谈判，所以特别军事行动仍在持续。

——俄安全会议副主席梅德韦杰夫11月29日在社交媒体上发文说，如果北约向乌克兰提供“爱国者”防空导弹系统和北约人员，那么这些“将立刻成为俄军合法打击的目标”。

——俄副外长里亚布科夫11月29日表示，俄罗斯和美国之间没有就乌克兰问题进行对话，只是“定期交换信号”，因为俄美双方针对这一问题的立场截然不同。他还警告，美国寻求更深介入俄乌冲突的路线将招致严重后果。

——据塔斯社11月29日消息，俄政府当天确定一份禁止向不友好国家出口的军民两用品清单。清单包括运载火箭，米-2、米-8、米-17和米-26直升机，炸药，无人机和各种设备，以及卡车、防弹衣、夜视仪等150余种商品。（参与记者：华迪、尚绪谦、李东旭、李铭、陈畅）

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