新华社拉巴特11月29日电 记者手记：中国茶香飘摩洛哥

新华社记者许苏培 黄灵

前往摩洛哥首都拉巴特的飞机上，空乘挨个问乘客需要“咖啡还是茶”。早就听闻摩洛哥茶很有名，便想一试，空乘冲我们挤挤眼，说：“这可是产自中国的绿茶。”

热乎乎的绿茶清爽好喝，回味中带着薄荷的清凉。这是摩洛哥家家户户爱喝的“薄荷绿茶”，由绿茶、白砂糖和薄荷调制而成。

“摩洛哥人非常爱喝茶。”酒店前台阿拉米·哈桑在接受记者采访时，变戏法一般从台面下掏出一套精美的银质餐具，没有客人时，他会来上一小杯。

“我早上起床第一件事就是喝茶。泡上浓浓的一壶，然后反复加水，一天之中总要喝上好几次。”哈桑说。

茶是摩洛哥的国民饮料，但摩洛哥本土并不产茶，国民日常消费的茶叶多来自中国。据Statista数据统计网站显示，2021年，摩洛哥在中国茶叶进口国中位列第一。

在拉巴特的各大超市里，不少盒装茶叶要么是醒目的中文品牌，要么用当地语言标注着产地来自中国。这些中国茶中有两大绿茶品种占主流，一种是“Chun Mee”，即“珍眉”；另一种是“Gunpowder”，中文叫“珠茶”或者“火药茶”。

历史上，中国的茶叶经由丝绸之路传向阿拉伯地区，继而走向欧洲。今天，中国的茶叶依然在世界范围内广受欢迎，尤其在北非和西非国家。

数据显示，2021年，中国出口约36.9万吨茶叶，价值近23亿美元，大部分出口到北非和西非国家。2019年，非洲地区第一家中国茶叶公司在摩洛哥设立，中国茶在非洲大陆的影响力不断增强。

尽管阿拉伯人与中国人品茶方式和习惯不尽相同，但双方都把茶当作待客的上佳饮品。据浙江高盛进出口有限公司负责人叶向东介绍，在北非马格里布地区做客，好客的主人会分三次上茶。浸泡的时间长短让每一杯茶都有独特的味道。

“按照当地古老的谚语，奉茶三杯分别表示‘忠告、提示和祝福’。第一杯茶苦涩如死亡，第二杯浓烈如生活，第三杯甜蜜如爱情。”叶向东说。

11月29日，在拉巴特举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第17届常会上，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

“‘中国传统制茶技艺及其相关习俗’列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，是党的二十大胜利召开后中国文化领域国际交流与合作的又一项重要成果，有助于提升非物质文化遗产的可见度，以及对文化多样性和人类创造力的认识和尊重。”中国代表团团长、文化和旅游部国际交流与合作局党委书记王永健在申遗成功后接受新华社记者采访时说。

当哈桑听说这一消息时，他真诚地对中国表示祝贺。“摩洛哥人都喝中国茶，中国茶能够申非遗成功，我们也觉得非常高兴和亲切。”

“这一成功对弘扬中国文化意义重大，”叶向东说，“对于北非国家的许多消费者而言，绿茶是他们每天生活必不可少的一部分，他们也通过绿茶认识了中国。”

当哈桑了解到除了摩洛哥人最爱喝的绿茶，中国还有红茶、黄茶、黑茶、白茶、乌龙茶和花茶等种类的2000多种茶品，了解到饮茶和品茶贯穿中国人的日常生活，人们以茶敬客、以茶敦亲、以茶睦邻、以茶会友……他惊叹道，希望今后有机会更多地去了解中国的茶文化。

“当然，也欢迎中国人民更多地了解摩洛哥的茶文化。”哈桑说。

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