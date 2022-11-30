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新闻背景：欧洲联盟主要机构

2022年11月30日17:38 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔11月30日电 新闻背景：欧洲联盟主要机构

新华社记者任珂

应国家主席习近平邀请，欧洲理事会主席夏尔·米歇尔将于12月1日访华。

欧洲联盟（欧盟）的前身是1967年7月1日成立的欧洲共同体。目前欧盟有27个成员国，总部设在布鲁塞尔。欧盟的主要机构有：欧洲理事会、欧盟理事会、欧盟委员会、欧洲议会等。

欧洲理事会是欧盟最高决策机构，决定欧盟总体方针，遵循全体一致的决策原则。欧洲理事会由欧盟成员国国家元首或政府首脑、欧洲理事会主席和欧盟委员会主席组成。

欧盟理事会是欧盟立法与政策制定、协调机构，由成员国政府部长根据讨论议题出席不同会议。欧盟理事会实行轮值主席国制度，由各成员国轮流担任，每半年轮换一次，主席国安排和主持理事会各层次会议，当前的轮值主席国是捷克共和国。

欧盟委员会为欧盟常设执行机构，负责实施欧盟条约和欧盟理事会作出的决定。欧盟委员会主席由欧盟理事会和成员国政府首脑一同决定，并需要得到欧洲议会的同意。现任欧盟委员会主席是德国人冯德莱恩。

欧洲议会是欧盟监督、咨询和立法机构。欧洲议会议员由直选产生，现任欧洲议会议长是马耳他人萝伯塔·梅措拉。

2001年，中国和欧盟建立全面伙伴关系，2003年建立全面战略伙伴关系。2013年，双方发表《中欧合作2020战略规划》。2021年，中国是欧盟第一大贸易伙伴、第一大进口来源地、第三大出口市场。欧盟是中国第二大贸易伙伴、第二大进口来源地、第二大出口市场。2021年，中欧贸易总额8281.1亿美元，同比增长27.5%，首次突破8000亿美元。

(责编：苏缨翔、常红)

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