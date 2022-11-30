人民网曼谷11月30日电 （记者孙广勇）11月29日，泰国格乐大学在曼谷举行尼山世界儒学中心格乐大学分中心揭牌仪式暨儒学国际发展座谈会。

泰国格乐大学校长卡瑟（Prof.Dr.Krasae Chanawongse）在致辞中祝贺尼山世界儒学格乐大学分中心泰国分中心的成立，并表示孔子的儒家思想对中国文化有着举足轻重的影响，希望分中心的成立进一步促进中泰两国的友谊和文化发展。

中国孔子基金会副理事长、秘书长国承彦在致辞中表示，中泰是好邻居、好朋友、好亲戚、好伙伴，有着千年友好交往的历史传承。祝贺格乐大学分中心的成立，希望格乐大学分中心充分发挥自身优势，在儒学研究、学者交流、文明对话、联合办学、汉学家培养、互访合作等多领域搭建平台、深入探索，努力建成两国文明交流互鉴的新纽带。

泰国高等教育科技与创新部秘书长对尼山世界儒学中心格乐大学分中心的成立表示祝贺，并表示分中心的成立对于泰中两国之间学术、教育、文化的交流将发挥积极的作用。

泰国驻华大使馆大使阿塔育在视频致辞中表示，该中心的建立有助于促进儒学知识的在海外的传播，促进中泰两国人民之间的交流，帮助人们对两国历史和文化的理解，加强中泰两国间的友谊。

在当天的儒学国际发展座谈会上，泰国格乐大学丁德科教授发言的主题为“ ‘儒行’是立身致世应遵循的准则—纪念孔子诞辰2573周年”。北京语言大学“一带一路”研究院院长徐宝峰发表了汉学与儒学的当代视野拓展的讲演。泰国朱拉隆功大学孔子学院中方院长韩圣龙分享了孔子学院在儒学、中华文化海外交流方面的工作。

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