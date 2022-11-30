新华社北京11月30日电 联合国教育科学文化组织一个专家组29日建议，把纵贯澳大利亚东北沿海的大堡礁列入濒危世界遗产名录。但是，澳大利亚政府反对这样做。

联合国教科文组织“大堡礁反应性监测团”今年3月到大堡礁实地考察，与利益相关方广泛交流，在这一基础上完成报告并于29日发布。报告认为大堡礁“面临严重威胁”，建议把这一旅游胜地纳入濒危世界遗产名录。

大堡礁是世界上最大珊瑚礁群，气候变化引发海水升温，对其造成严重危害。过去20年间，大堡礁多次发生大规模白化事件。

2021年6月2日在澳大利亚昆士兰拍摄的大堡礁（无人机照片）。新华社发（胡泾辰摄）

报告说，尽管近年来投入巨大努力保护，大堡礁“受气候变化影响显著”。由于水质恶化等因素，大堡礁复原力严重受损。

报告强调，现行保护计划缺乏应对气候变化的明确目标和举措，特别是涉及水质和渔业活动的保护措施没有全面落实。

澳大利亚环境与水利部长塔尼娅·普利伯塞克29日在一场记者会上说，澳政府认为联合国教科文组织不应把大堡礁列为濒危世界遗产，因为全球多地的珊瑚礁都受气候变化影响，“没必要把大堡礁单独拎出来”。

2021年6月2日在澳大利亚昆士兰拍摄的大堡礁海域珊瑚礁。新华社记者张玥摄

普利伯塞克还说，联合国教科文组织以往把一个地方列入濒危世界遗产名录意在促使政府增加投入、加大保护力度，在工党领导新一届政府的情况下，澳方已经采取保护举措，无须教科文组织促动。

据路透社报道，澳大利亚政府近期承诺今后几年投入12亿澳元（约合8亿美元）保护大堡礁。

大堡礁是澳大利亚最知名的自然景观，给澳大利亚带来可观旅游收入。澳政府多年来致力于避免大堡礁列入濒危世界遗产名录。普利伯塞克说，联合国世界遗产委员会将在明年开会作最终决定。（包雪琳）

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