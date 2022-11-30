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世界气象组织发布首份《全球水资源状况报告》

2022年11月30日13:30 | 来源：新华网
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新华社日内瓦11月29日电（记者刘曲）世界气象组织29日发布首份《全球水资源状况报告》，对气候变化背景下全球可用淡水资源进行盘点。

这份报告旨在评估气候、环境和社会变化对地球水资源的影响，以便在需求日增而供应有限的背景下，支持全球淡水资源的监测和管理。

报告概述了全球河道流量及主要洪水和干旱情况，分析了陆地水储量的变化，同时强调了冰冻圈的重要作用和脆弱性。

报告指出，受气候变化和拉尼娜事件影响，2021年全球大片地区比正常情况更加干燥；巴西圣弗朗西斯科河流域、美国西南部等部分地区陆地水储量呈下降趋势；冰冻圈水资源变化会对经济社会发展产生重大影响。

报告还指出，目前全球有36亿人每年至少有一个月面临供水不足，预计到2050年这一数字将增至50亿人以上。

世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯说，人们往往通过水文感受到气候变化影响，如干旱更强烈、洪水更极端、季节性降雨更不规律、冰川加速融化等。但人们对淡水资源分布、数量和质量的变化仍了解不足。《全球水资源状况报告》旨在填补这些知识空白。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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