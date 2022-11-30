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国网河南送变电建设有限公司在泰首个项目顺利竣工

2022年11月30日10:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷11月30日电 （记者刘慧）11月29日，由国网河南送变电建设有限公司举办的泰国230千伏甲民武里—瓦他纳那空输电线路工程（以下称甲瓦线）竣工仪式顺利举行，标志着国家电网有限公司在泰国首个EPC总承包项目顺利竣工。中国驻泰国大使馆经济商务处参赞张潇潇、泰国电力公司输电系统工程部主任科布迪奇等出席仪式并讲话。

230kV甲瓦线是集设计、采购、施工于一体的EPC总承包项目，线路起自泰国中东部巴真府甲民武里变电站，止于沙缴府瓦塔纳那空变电站，全长60.16公里，共有铁塔154基，全线双回路架设。自2019年底项目开工以来，国网河南送变电建设有限公司克服了新冠肺炎疫情蔓延、人员往返困难、征地协调艰难、多次发生洪水等重重不利因素。项目于10月29日全线贯通，11月29日顺利通过竣工验收。项目建成将增强泰国东部电网供电能力，满足沙缴工业区大负荷用电需求，提升供电稳定性、可靠性，为泰国、柬埔寨两国电网协同增强发展打下坚实基础。

(责编：高歌、杨牧)

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