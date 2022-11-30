人民网圣保罗11月28日电 （记者吴杰）当地时间11月26日，围绕兵马俑题材等当代中国动画电影，巴西与中国电影人展开线上深度对话，受到巴西影迷关注。

“深度对话中国动画电影”线上研讨会由巴西圣保罗州立大学孔子学院举办，是第七届“圣保罗中国电影展”系列活动的一部分。圣保罗大学广播影视系教授塞西莉亚·梅洛、本届影展策展人石文学、参展电影《俑之城》导演林永长受邀出席，共计600多人在线上参与。

林永长表示，“制作动画的过程是一个圆梦的过程”，兵马俑作为世界八大奇迹之一，具有神秘性、故事性，此题材的开发有利于中国传统文化的传播。同时，电影创造出“俑对自己身份的改变、命运改变的希望与想法”的故事符合当下有选择困惑年轻人的现状，向观众传达“重要的不是拥有什么身份，重要的是在追寻梦想的过程中，成为一个怎样的人”。

谈到中国动画电影发展现状，林永长表示，中国的动画电影目前处于一个观众和市场互相建立信心的阶段，动画制作的技术和水平正在快速提升；从创作角度来说，从业人员还需继续努力，学习更多电影创作的思路、方法，提升空间较大。

石文学指出，中国动画从业者从2012年的18万发展到2020年的30万，在大城市有相对集中的动画电影工作室和产业园，中国动画电影行业受到了国家较大的扶持，题材更加民族化，所呈现的水墨元素已成为一种风格、一种美学。

塞西莉亚表示，《俑之城》在巴西线下放映的三个场次均座无虚席，线上放映更受到巴西其他城市民众的青睐和好评。参加研讨会的影迷们，纷纷在评论区表达对这部电影的喜爱，“把静态的兵马俑变成动态的是一个非常好的创意”“这是一部很有中国特色同时极具视觉效果的电影”“期待能拍摄续集”……

第七届“圣保罗中国电影展”分为线下和线上两个部分，展映了《白云之下》《如果有一天我将会离开》《宠爱》《旺扎的雨靴》《大学》《掬水月在手》《春江水暖》《八佰》《七十七天》和《俑之城》十部电影，众多巴西影迷通过线上平台观赏，纷纷留言感谢电影展主办单位搭建平台，表达对电影展的感想。

卢卡斯说，我认为这次活动很棒，为巴西带来这么多优秀的中国影视作品，选择的电影呈现了不同于以往传统的中国电影形式。

拉斐尔表示，经历漫长疫情重返影院观影很令人欣慰。影展是巴中两个发展中大国文化交流的实例，对巴西和中国直接文化交流电非常重要。

赛莉说，对我们语言学习者来说，这类活动是补充理解和深入学习的关键，帮助我们扩大知识边界，丰富对东方艺术文化的进一步了解。

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