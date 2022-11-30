人民网罗马11月29日电 （记者谢亚宏）11月28日，中国驻意大利使馆举行罗马地区留学生安全教育和领事保护进校园活动。使馆过琳公参、于兴国参赞、张振贵参赞等应邀出席。本次活动由科教处刘俊华主持，领侨处主任张婵、警务联络官撒一鸣及线上线下百余名留学生共同参加。

过琳表示，近年来，随着中意各领域合作不断深化，旅意中国留学生数量逐渐增多，涉及留学生的领保案件时有发生。中国驻意大利使馆始终秉持“以人民为中心”的发展思想，高度重视广大旅意中国留学生人身安全和合法权益，全力做好领事保护和协助工作，提供高效便捷的领事服务。希望同学们不断增强安全意识，提高风险防范能力，确保平安、顺利留学。

于兴国希望同学们紧绷安全之弦，掌握安全防范和风险化解技能。身心健康是实现成功留学的前提和保障，要加强身体锻炼，保持积极乐观的心态。要不断开拓视野，锻炼才干，将自身专业所学融入国家发展与民族复兴之中。寄语所有在意中国留学生，期望大家“留学平安、留学成功、留学报国、留学圆梦”。

活动中，张振贵向同学们介绍海外电信诈骗及反诈工作有关情况，揭批诈骗分子套路，普及反诈防诈知识。领事张虓结合领保工作案例，介绍当地常见安全风险，普及领事保护相关知识。科教处宋琛介绍在意中国留学人员的基本情况，分享与海外留学生密切相关的各类官方信息平台。

《世界中国》杂志社社长胡兰波结合自身留学经历，分享数十年来在意生活的点滴历程，鼓舞大家在各个领域为中意友好交流作出自己的贡献。罗马一大校方代表Nilda Valentin教授表示，罗马一大多年以来秉持开放友好态度，与中国高校开展广泛交流合作，始终关心中国留学生在校学习生活情况。

活动结束后，中国驻意大利使馆向现场留学生赠送“暖心包”并与现场留学生交流互动。同学们纷纷表示活动内容充实，贴近实际，实用易懂，有助于提高大家在海外的自我保护意识和能力。“暖心包”让人切身感受来自祖国的关怀与温暖，将努力做到平安留学，学有所成，报效祖国。

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