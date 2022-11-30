冉文娟

“意大利时尚圈对华人有刻板印象，总认为我们只会‘仿造’。从一开始我就下定决心，绝不‘仿造’任何人，要做出自己的创意和风格。”回顾自己在意大利的时尚之路，时装设计师徐月娟说。

徐月娟的故乡是著名侨乡浙江青田。1990年，她远赴意大利。经过多年奋斗，她在米兰这个世界著名的时尚之都闯出一片天地，成为首个米兰时装俱乐部的华人会员，创办的高定品牌受到业界青睐。

徐月娟从小就喜欢漂亮衣服，还曾学习越剧。看到戏曲演员穿的水袖长裙时，徐月娟被服装的柔美与灵动打动。十多岁时，她就开始在温州学习服装设计。1990年，24岁的徐月娟怀揣梦想远赴意大利。“我既然喜欢这行，就想到最时尚的国家去看一看、闯一闯。”她说。

初到米兰，徐月娟一边在华人服装厂里工作一边寻求更多深造机会。她拜访米兰当地的“老师傅”们，虚心求教，踏踏实实提升自己的专业实力。功夫不负有心人。1995年，徐月娟在意大利发布了个人首场服装秀，啼音初试就赢得关注。此后，她创办高级服装定制品牌，这一品牌也逐渐走到聚光灯下。

“做时装设计一定要有专注做事的定力，要有工匠精神。”徐月娟说，这份工作看上去光鲜亮丽，实则需要付出大量的时间和精力。若没有真正的热爱，很容易半途而废。华人设计师想要在时装王国意大利获取一席之地，就更要精益求精，做出独创的风格。

“每一个时装作品的做工、原料等细节都要严格把关，除了打磨技艺，还要在作品中融入文化。真正的奢侈品能够超越时光。”精湛的技艺和出众的设计让徐月娟的个人服装品牌收获关注，曾多次登上意大利时尚杂志，也曾被意大利政府推荐参加上海世博会。

“中国文化为我的设计带来了很多启发。”徐月娟说，无论是小时候接触的越剧，还是巧夺天工的苏绣、蜀绣，敦煌壁画纹饰等元素，都成为自己时装设计的“点睛之笔”。每次回到中国，她都很爱逛博物馆、去各地采风，为自己的创作寻找灵感。

“中意两国在服装设计领域有许多相通之处，能够互相借鉴学习的技艺也很多。”徐月娟观察到，近年来，不少意大利时装设计师开始在作品中融入中国元素。她也希望越来越多的华人设计师能在当地主流社会崭露头角。

“作为设计师，最让我高兴的是看到自己的作品让顾客神采飞扬。”徐月娟说，目前，她正与意大利时装院校合作，希望把30多年累积的经验传递下去，为两国时尚交流多作贡献。

（来源：中新社）

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