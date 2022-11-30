本报记者 刘乐艺

竹笋壳制作的一次性餐具，在餐饮外卖市场供不应求；竹缠绕管廊等竹缠绕产品，在一些市政工程中推广应用；竹制集装箱底板防水且不易断裂，逐渐成为行业新宠……在共谋绿色发展的当下，竹子这一古老物种，正因科技赋能而创造更多替代塑料的可能。

近日，中国与国际竹藤组织共同发起“以竹代塑”倡议，发挥竹子在治理塑料污染、代替塑料产品方面的突出优势和作用，为高能耗、难降解的塑料制品提供基于自然的解决方案。

从科研成果到企业实践，再到国家行动、全球倡议，中国提出这一好“竹”意，将为加快落实联合国2030年可持续发展议程作出积极贡献。专家表示，“以竹代塑”倡议彰显了中国在应对气候变化中的责任担当与务实行动，必将对进一步推动全球绿色发展带来重大影响。

治理污染迫在眉睫

日常塑料垃圾看似不起眼，却是事关全球环境的大事。

联合国环境规划署发布的评估报告显示，在全世界总计生产出的90亿吨塑料制品中，被循环利用的目前只有9%，另外12%被焚烧，其余的79%最终堆积在垃圾填埋场或流入自然环境中。

治理塑料污染，迫在眉睫。实践表明，寻找塑料替代品是减少塑料使用、减轻塑料污染，从源头解决问题的有效途径。

国家林业和草原局国际竹藤中心党委书记、副主任尹刚强表示，中国与国际竹藤组织共同提出“以竹代塑”倡议，正是基于日益严重的塑料污染威胁人类健康。

记者了解到，国际竹藤组织是第一个总部设在中国的政府间国际组织，也是一家致力于竹藤产业可持续发展的国际机构。成立25年来，国际竹藤组织成员国从最初的9个发展到现在的49个，推动世界竹藤事业取得蓬勃发展。

据悉，“以竹代塑”倡议提出，各国制定“以竹代塑”支持政策，为“以竹代塑”的全球化发展提供政策保障，并推进科技创新、鼓励科学研究，为“以竹代塑”新技术利用、新产品开发创造条件。加大“以竹代塑”公共宣传，通过在国际、区域和国家不同层面的专家论坛、展览示范、公共活动等，广泛宣传竹子应用于包装材料、建筑工程、生活用品等领域的优势。

能够替代塑料的材料有很多，为何选择竹子？

竹简、扇子、竹伞……在历史长河中，竹子就常被加工制作成各种器物。当今世界对竹子的开发利用同样已深入到各个方面，产品多元丰富。“目前已开发的竹制品种类超过1万种，涉及衣、食、住、行等人们生产生活的方方面面。”国际竹藤组织副总干事陆文明说。

“与其他生物质材料相比，竹材具有高度的弹性与韧性、很好的顺纹抗压力与抗拉力等独特的物理力学特性。”尹刚强解释，竹材从竹叶到竹根都可以利用，即便是竹废料也可用做活性炭，使用后的竹制品完全自然降解，对环境不会产生有害影响。

另外，竹子是世界上生长最快的植物之一。例如，毛竹最快每24小时长1.21米，4到5年便可成熟，且年年出笋长新竹，产量高，一次造林可永续利用。

竹子分布广泛，资源规模可观。据统计，全球已知竹类植物有1600多种，竹林面积逾5000万公顷，主要分布在亚洲、非洲和美洲。

值得一提的是，竹子的减碳固碳能力也远超普通林木。“最新的一项研究表明，一公顷竹林及其竹制品，在60年内可以固定300吨的碳，在相同条件下，杉木林固定不到200吨的碳。”国际竹藤中心研究员栾军伟介绍，粗略估计，假若全世界每年使用6亿吨竹制品替代PVC（聚氯乙烯，一种塑料装饰材料）产品，预计将减少40亿吨的二氧化碳排放。

“因此，在积极构建人类命运共同体、大力推进生态文明建设的大背景下，中国联合国际竹藤组织共同发出‘以竹代塑’倡议，非常及时，非常重要，是立足现实、面向未来的重大决策。”尹刚强指出。

“中国智造”创新不止

一根竹子，可以撬动多大产业？答案可能超出想象。

近年来，许多中国企业一直在努力“智造”能够替代塑料制品的竹制品，积极探索竹制品“代塑”的新路径。

11月21日，在安徽省池州市，安徽鸿叶集团生产车间中，机器轰鸣，一根根竹吸管从生产线源源不断地“流出”。

“‘禁塑令’实施后，市场上出现了大量的纸吸管，但其存在着遇水易软等问题。”在了解到竹制品具有防烫、耐用的特性后，鸿叶集团董事长殷明亮看到了商机：“像毛竹这种具有一定壁厚的竹种，通过截断、拉丝成圆柱状竹棒、打磨、固定、钻孔、消毒处理等步骤，可以制作为不同尺寸的竹吸管。”

鸿叶集团从2017年开始，针对竹吸管加工的痛点难点，耗资1000多万元，先后研发出竹吸管智能设备、智能品选设备、智能抛光机等先进仪器，并获得多项专利。

“现在，我们每天大约能生产240万支竹吸管。”殷明亮告诉记者，“以前我们出口国外的主要是竹夹子和竹筷子，这几年看下来，顺应绿色创新发展理念的竹吸管更受海外市场欢迎，订单正越来越多。”

科技创新，点“竹”成金。另一家民营企业——闽清航华木业有限公司，也在竹制品研发领域取得多项成果。

自2003年起，位于福建省福州市的闽清航华木业就利用竹材生产集装箱底板。总经理毛文彬告诉记者，作为一家高新技术企业，公司发明了基于竹木复合式的集装箱底板、具有缓冲功能的集装箱底板、可快速铺设的集装箱底板等共38项实用新型专利。

“集装箱底板是集装箱的主要承载结构，相比于其他材料，竹木底板韧性更强、抗压性更好，适用于各类集装箱。”毛文彬认为，随着科技进步，竹制品有无限的应用可能，竹产业发展前景广阔。

加工过后的竹制品，甚至能作为建材。

在2022年中国国际服务贸易交易会上，区别于常见的混凝土管廊，中国林产品集团展示的一段内径为3.6米的竹缠绕管廊，令到场观众大饱眼福。

“受限于展区面积，这个产品并非最大规格。”中国林产品集团党委书记、董事长刘乃铭介绍，竹缠绕管廊的最大直径可达8米，每段管廊长12米。“事实上，除了竹缠绕管廊，我们的竹缠绕产品还有很多种类。”

竹缠绕产品是以竹材为基材，采用缠绕工艺加工成型的新型复合材料。“因其具备质量轻、拉伸强度高、耐腐蚀、抗风抗震、使用寿命长、成本低等优点，还可加工成大口径复合管、压力管道、整体组合式房屋等产品，广泛应用于交通、市政、水利、建筑等领域，为生物减碳固碳提供重要解决方案。”中国林产品集团企业管理部业务经理孔祥涛告诉记者。

据了解，竹缠绕复合管产品目前已布局推广于浙江、新疆、黑龙江等地的供水、排水、农田灌溉等工程。其中，“山东省临沂市莒南县临港产业园区竹缠绕复合管供水工程”，被国家发改委节能中心评选为“重点节能技术应用典型案例”。

“竹缠绕产品的推广应用，将大幅度减少塑料、钢铁的使用，降低生产过程中的能耗和温室气体排放。”孔祥涛说。

获利于竹，让利于民。业内人士分析，着力于“以竹代塑”的企业大多靠近竹产地、扎根乡村，这为周边村镇富余劳动力提供了就业岗位，拓宽了农民增收致富渠道，有效助推乡村振兴。

根据国家林草局、国家发改委等10部门联合印发的《关于加快推进竹产业创新发展的意见》，到2025年，全国竹产业总产值突破7000亿元，现代竹产业体系基本建成，竹产业规模、质量、效益显著提升，竹产业发展保持世界领先地位。到2035年，全国竹产业总产值超过1万亿元，现代竹产业体系更加完善，美丽乡村竹林风景线基本建成，主要竹制品进入全球价值链高端，我国成为世界竹产业强国。

“以竹代塑”惠及世界

“以竹代塑”倡议一经提出，便引发国际社会广泛关注。

世界贸易组织近日在瑞士日内瓦举办“塑料污染与环境可持续塑料贸易非正式对话”工作会议，探讨如何促进“塑料污染防控倡议”与“以竹代塑”倡议这两项由中国牵头发起的倡议对接合作。

会上，英国、厄瓜多尔、菲律宾等世贸组织成员对“以竹代塑”倡议进行积极回应，表示将和中方一道加强与国际竹藤组织合作，积极推动制定有利于“以竹代塑”产品的国际贸易政策和国际标准等。

国际竹藤组织理事会主席国政府代表、喀麦隆驻华大使马丁·姆巴纳表示，“以竹代塑”倡议必将惠及世界。得益于中国以及国际竹藤组织的知识经验，非洲国家有机会通过南南合作减少塑料污染，助力全球可持续发展。

事实上，作为竹业大国，这几年，中国一直在推进竹产业先进技术、经验走向世界，尽己所能帮助发展中国家高效利用竹资源，从而提高应对气候变化、环境污染、极端贫困等问题的能力。

厄瓜多尔竹资源十分丰富，在乡村地区，竹子搭建的阁楼、桥梁随处可见。2018年，厄瓜多尔制定“2018至2022年竹子战略”，进一步培育壮大竹产业，超过50万人直接或间接融入相关产业链。为加强相关合作，中国专门为厄瓜多尔组织了4期国际培训班，主题涉及竹子加工、竹产业可持续发展、灾后重建中的竹资源创新利用等，共培训近200名高级官员和技术人员。

来自加纳的乔治·萨尔朋曾参加过在四川省眉山市青神县举办的培训班，学会了立体竹编、平面竹编、竹家具制作等技术。回国后，他也当上了竹藤制品手工艺传承人：“来到中国后，我才知道竹子竟然可以制作出那么多种产品。几年来，我把在中国所学应用到实践中，培训了200多名手工艺人，他们都有了自己的生意。我希望把知识传授给更多年轻人，使他们获得谋生技能。”

“‘以竹代塑’的倡议，把整个竹制品运用到工业、建筑、交通等方面，是对人类未来生态文明建设重要的、科学的举措。”中国工程院院士尹伟伦表示，中国具有丰富的竹资源，竹林面积、竹材产量以及竹制品对外贸易量均居世界首位，未来要进一步发挥中国竹资源方面优势，与国际社会一道编织低碳未来。

尽管中国“以竹代塑”产品的销量增长迅速，但在日常生活中，塑料制品依然占据绝对优势，竹制品的市场占有率和认可度还明显不足。

专家指出，成本高是造成这一现状的关键因素。以一个25克重的一次性餐盒为例，由于产量和规模较小，加之原料的采收和初加工不集中，以及制品加工设备自动化程度不高，竹餐盒的成本往往更高。相较而言，一次性塑料餐盒具有规模化、批量化程度高等优势，一个餐盒的成本往往要比竹餐盒成本低2到3倍。

国际竹藤中心主任、中国竹产业协会会长费本华认为，当前我国“以竹代塑”整体还处于起步阶段，制约产品成本较高的问题根源在于技术还不够成熟，迫切需要政府加大政策和资金扶持力度。“应支持科研机构和龙头企业发挥创新主体作用，加大共性关键技术研发，让产品的功能提上去、性能稳下来、成本降下来、市场占有率高起来。”

业内人士建议，“以竹代塑”既已上升为国家行动、全球倡议，应尽快在国家层面完善顶层设计。比如要做好“以竹代塑”产业发展的规划、确定重点行业和产品、推动创新项目立项、支持设备装备研发、加大科研攻关及产业化等。

(责编：艾雯、刘叶婷)