新华社北京11月29日电 11月29日，第四届中俄能源商务论坛以线下与线上相结合的方式在北京和莫斯科两地举行。国务院副总理韩正出席论坛开幕式，宣读习近平主席贺信并致辞。

韩正表示，能源安全是各国实现经济发展、社会稳定的重要基础。在两国元首战略引领下，中俄能源合作稳步推进，取得了一系列新成果。当前，全球能源体系正发生深刻变革，产业链供应链安全稳定面临诸多风险挑战。中国将继续加强资源统筹和政策支持，扎实做好能源安全保供，确保人民群众温暖过冬。中俄双方要落实好两国元首的重要共识，打造更加紧密的能源合作伙伴关系，为增进两国人民福祉、促进全球能源安全与可持续发展作出更大贡献。

韩正就深化中俄能源合作提出三点建议。一是着力优化营商环境，确保能源贸易持续稳定发展，按计划有序推进重大项目合作。二是支持能源生产国、过境国、消费国加强协作，畅通国际能源产业链供应链，维护全球能源市场安全稳定。三是构建绿色低碳的全球能源治理格局，积极推动建立全球清洁能源合作伙伴关系，共同应对气候变化挑战。

俄罗斯联邦政府副总理诺瓦克，俄罗斯总统能源发展战略和生态安全委员会秘书长、俄罗斯石油公司总裁谢钦出席开幕式。谢钦宣读俄罗斯总统普京贺信并致辞，诺瓦克作致辞。

来自中俄双方有关部门和能源企业、金融机构、研究机构、行业协会的300多名代表参加论坛开幕式。

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