新华社北京11月29日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京28日表示，俄罗斯正在采取措施，将进出口业务转向新市场。乌克兰总统泽连斯基当天在基辅表示，乌克兰迫切需要获得现代防空和反导防御系统，乌能源系统迫切需要获得支持。

——据俄新社28日报道，普京当天在第18届俄罗斯与哈萨克斯坦跨地区合作论坛上发言时表示，国际贸易现在处于危机之中，俄罗斯正在采取大规模措施将进出口业务转向新市场，俄方正在采取措施开辟新的国际运输走廊。

——据乌克兰总统网站消息，泽连斯基28日在基辅会见了到访的爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、冰岛、挪威、芬兰、瑞典七国外长。泽连斯基说，七国外长集体访问是强烈支持乌克兰的重要信号。他表示，随着冬季到来和俄罗斯对乌克兰能源设施的袭击加剧，乌方迫切需要在现代防空和反导防御系统方面获得援助，乌能源系统迫切需要获得支持。

——北约秘书长斯托尔滕贝格28日在罗马尼亚首都布加勒斯特说，即将召开的北约外长会议将讨论如何加强对乌克兰的支持，其中包括加强防空系统方面的援助。他说，俄乌冲突可能将在谈判桌上结束。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫29日在莫斯科对媒体表示，建立俄罗斯-哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦三国天然气联盟符合三方利益。三国天然气联盟将囊括广大区域，整合能源供应路线对这一地区具有迫切意义。据哈萨克斯坦总统新闻秘书鲁斯兰·热尔季拜29日发布的消息，哈总统托卡耶夫28日与普京在莫斯科会晤时，讨论了建立俄哈乌三国天然气联盟一事。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫29日说，俄军在顿涅茨克方向继续对乌克兰军队展开攻势。过去一天，俄军在该方向消灭100多名乌军人员、1辆坦克、5辆装甲战车和5辆汽车。科纳申科夫说，俄航空兵与火箭炮兵部队打击了乌方在哈尔科夫、顿涅茨克和赫尔松地区的10个指挥所、62个炮兵阵地和148个人员装备集中区。俄防空武器过去一天在卢甘斯克和顿涅茨克地区击落乌方9架无人机，并在赫尔松地区拦截乌方发射的2枚“飓风”火箭炮弹。

——俄罗斯外交部网站28日发布声明说，针对近几个月来俄公民在挪威因涉嫌非法使用无人机被拘押和审判，俄外交部当日召见了挪威驻俄大使，并告知“这种做法不可接受”。声明说，针对俄公民的这些判决是出于政治动机。俄外交部呼吁挪威政府停止类似的恐俄行为和基于国籍对俄公民进行迫害。据俄新社报道，自俄罗斯开展特别军事行动以来，挪威禁止在挪威的俄罗斯人使用无人机。（参与记者：李东旭、李奥、华迪、李铭、陈进）

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