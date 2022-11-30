新华社德黑兰11月29日电（记者高文成）伊朗总统莱希29日说，伊拉克总理苏达尼率团访问伊朗是“两国关系的转折点”，希望此访能“稳定两国之间的友好关系”。

据伊朗总统网站消息，在当日德黑兰举行的联合新闻发布会上，莱希说，伊朗和伊拉克在政治、经济、安全、社会、文化、科技等领域有着“非常良好和密切的合作”，希望双边合作得到进一步加强。

在提到地区安全和稳定问题时，莱希说，“该地区的安全、和平与稳定必须由地区国家提供”，美国等外部势力的存在不会给该地区带来安全，美国军队撤出该地区有利于维护地区的和平、稳定与安全。

苏达尼强调，两国在经济领域、地区安全以及在打击恐怖主义和毒品斗争中携手合作十分重要。他说，两国的安全密不可分，是整个地区安全的一部分。两国安全官员将在此次访问过程中展开讨论，寻求达成共识。

伊朗伊斯兰革命卫队近期使用导弹和无人机多次打击伊拉克北部库尔德自治区内目标。伊朗方面说，遭到打击的目标是利用伊拉克领土“计划、支持、组织和实施针对伊朗的恐怖主义和颠覆活动”的“恐怖主义和分裂主义团体”。库尔德自治区官员说，伊朗行动针对流亡伊拉克的伊朗库尔德反对派组织。

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