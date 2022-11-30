新华社拉姆安拉11月29日电（记者柳伟建）以色列军队29日在约旦河西岸城市拉姆安拉和希伯伦同巴勒斯坦人发生冲突，3名巴勒斯坦人在两地冲突中被以军开枪打死。

11月29日，在约旦河西岸城市希伯伦北部的拜特乌迈尔，人们在被以色列军队打死的巴勒斯坦人的葬礼上哭泣。新华社发（马蒙·沃兹沃兹摄）

据巴勒斯坦媒体报道，以军29日进入拉姆安拉西北部一村庄展开搜捕行动，并与当地巴勒斯坦人发生冲突。两名巴勒斯坦青年在冲突中被以军开枪击中，送医后伤重不治。

11月29日，在约旦河西岸城市希伯伦北部的拜特乌迈尔，人们为被以色列军队打死的巴勒斯坦人送葬。新华社发（马蒙·沃兹沃兹摄）

另据巴勒斯坦卫生部的声明，以军当天还在希伯伦同巴勒斯坦人发生冲突，一名44岁的巴勒斯坦人头部中弹身亡，另有8人受伤。

11月29日，在约旦河西岸城市拉姆安拉附近的拜特里马，人们为被以色列军队打死的巴勒斯坦人送葬。新华社发（艾曼·努巴尼摄）

巴以地区紧张局势近期有所加剧。以军在约旦河西岸多个地区展开搜捕行动，与当地巴勒斯坦人发生冲突并造成伤亡。

11月29日，在约旦河西岸城市拉姆安拉附近的拜特里马，人们参加被以色列军队打死的巴勒斯坦人的葬礼。新华社发（艾曼·努巴尼摄）

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