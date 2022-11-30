本报记者 白紫微

图①：在御窑博物院，院长翁彦俊（左一）向外国青年介绍古陶瓷基因库。

余乐俭摄

图②：摩尔多瓦青年达丽娅体验陶艺制作。

余乐俭摄

图③：外国青年在技术人员指导下尝试修复瓷器。

余乐俭摄

图④：景德镇陶溪川文化创意街区一景。

豆 娃摄（影像中国）

外国青年在景德镇三宝蓬艺术聚落欣赏瓷画。

本报记者 白紫微摄

参观御窑博物院体验瓷器修复，在陶溪川文化创意街区逛集市赏佳作，在浮梁茶乡见证艺术助力乡村振兴……不久前，“国际青年中国行”活动走进江西景德镇，来自8个国家的外国青年在这里感受中国陶瓷文化的独特魅力，观察当地如何在保护和创新中发展城市与乡村。

“这里既有古朴的建筑，也能感受到创新发展的活力，过去与现实在这里交汇，并由此走向更美好的未来。”中国互联网新闻中心专栏作家、英文编辑杰米·利·莱特表示。

“触碰这些碎片就像在触摸历史，让我与中国陶瓷文化相连接”

景德镇莲社北路169号，高坡之上矗立着一幢红砖老楼，这里便是御窑博物院。拾级而上，院长翁彦俊在门口热情迎接远道而来的客人。

走进位于博物院二楼的古陶瓷基因库，眼前是一列列灰墨色的古陶瓷标本柜。“在过去40多年的考古工作中，我们发掘出土了超过2000万片古代生产的各类瓷器标本。中国古代陶瓷文明的‘密码’，就在这些层层累叠的瓷片中。”翁彦俊向外国青年介绍。

“我们为这些典型标本和对应修复瓷器建立三维数字模型，同时对考古资料、器物信息、样品状态、分析数据等信息进行汇总，这些成果构成了大家眼前的古陶瓷基因库。”翁彦俊拿起一套标本，“这是一块晚唐时期青瓷碗的残片，扫描标本上的二维码，可以了解到这件古瓷器的器型、胎质、釉质、纹饰、尺寸等信息。”

“为什么要建立这个古陶瓷基因库？”长期关注中国历史文化研究的美国青年斯蒂芬·罗宾逊提问，他目前定居西安，是《发现西安》英文杂志的主编。

“如果说一块碎瓷片可以再现一个历史场景，那么海量的陶瓷器物数据将还原出一部丰富多彩的中国陶瓷对外交流史。”翁彦俊介绍，目前已经完成了首批约2400套古陶瓷标本的采集和制样。“我们希望通过基因库数据资源的开放共享，为古陶瓷历史研究、陶瓷文化发展交流提供平台，续写以陶瓷为载体的文明交融新故事。”

文物修复部里，几位年轻技术人员正屏息凝神，仔细打磨着手中的古陶瓷。这里存放着6000多箱景德镇御窑厂考古发掘的瓷器碎片，它们将被清洗、辨识、整理，再以精细到0.01毫米的精度拼接、补配、打磨——在他们手中，一件件珍贵的文物得以恢复原貌。

外国青年们被邀请体验了一把瓷器修复，比对不同碎片上的图案，尝试将其拼接起来。来自美国的史蒂文·韦德斯说：“当我真正尝试去寻找两块碎片匹配拼接时，才切实感受到要把上百块碎片修复成一件瓷器是多么不容易。”一旁，来自卢旺达的费德勒也小心翼翼地拿起瓷器碎片，“这种感觉太奇妙了，触碰这些碎片就像在触摸历史，让我与中国陶瓷文化相连接。”

“给这些从事传统手工业的人们提供了绝佳的创业空间”

景德镇城东凤凰山下，溪流潺潺，汇聚成川。占地两平方公里的陶溪川文化创意街区内游人如织。漫步在由旧窑砖铺设的水景广场，高耸的烟囱和爬满藤蔓的厂房倒映水中，修旧如旧的建筑风貌与充满现代气息的各类店铺相映成趣。

这里原是景德镇宇宙瓷厂。经过工业遗存改造，旧空间内萌发新业态，22幢一度荒废的老厂房摇身一变，成为博物馆、美术馆、创意工作室以及各类商铺。2016年10月，陶溪川文创街区正式运营。

恰逢周末，陶溪川的集市上人头攒动，摊位上陈列着各具特色的陶瓷杯具、日用器皿，也有造型新奇的饰品或摆件。一位年轻人正对着手机镜头熟练地带货直播，从景德镇陶瓷大学毕业后，他就留在这里创业。走在陶溪川的周末集市上，能看到许多像他一样的年轻摊主。

孟加拉国青年穆罕默德·赛耶杜尔在一个摊位前停下了脚步，拿起一个盘子仔细端详，“这里的瓷器和我们在博物院看到的大不相同，设计更具创意和时代感。陶溪川给这些从事传统手工业的人们提供了绝佳的创业空间，这种氛围很棒！”

作为一种有益尝试，陶溪川创造性开发利用工业遗产，盘活陶瓷产业资源，让延续千年的陶瓷产业焕发勃勃生机。韦德斯感慨，“这座城市就像一棵植根于厚重陶瓷文化泥土里的老树，发出了新芽。”越来越多的年轻人选择来到这里，在传承中延续发展这门艺术。在这些投身陶瓷业的年轻人中，还有许多外国面孔。

在陶溪川国际工作室，已有来自50多个国家的100多位艺术家驻场创作。美国青年丹尼斯·内马克曾在2020年、2021年两度成为驻场艺术家。“工作室为我们提供了独立的创作空间和齐全的制作设备，可以很方便地买到各种陶瓷原料进行创作。”他拿出手机向记者展示自己的作品，“海洋是我的创作主题，我希望通过作品展现海洋的魅力，呼吁大家保护环境。”

在景德镇，内马克结交了许多来自世界各地的“景漂”朋友，也经常同本地艺术家进行交流，“我在这里学会了中国特有的陶艺做法，对陶瓷文化有了更深理解。这些经历让我能够创作出更好的作品，丰富了我的艺术表达。”内马克说。

摩尔多瓦青年达丽娅是万科城市研究院研究员，曾参与中国多个城市的设计项目。在她眼里，“景德镇是一个能激发人们无限灵感的地方。一方面，这里保留着很有中国特色的瓷器制作传统，城中颇有年代感的烟囱、窑砖铺就的小路，都浸润着陶瓷文化的气息；另一方面，你能时刻感受到创新的活力在蓬勃涌动，为艺术家交流营造了很好的氛围。”

“看到了艺术与乡村生活相融合，也看到了艺术推动乡村发展”

艺术如何改变一座村庄？青年们带着这个问题来到了位于景德镇市东北部的浮梁县寒溪村。

大巴车驶近村口，大家的目光旋即被一架巨大的彩色充气楼梯所吸引，它倚靠着一幢三层小楼，高达20米。意大利艺术家保拉·皮维的作品《梯》已成为寒溪村的新地标。

《梯》是“艺术在浮梁”文旅项目22件艺术作品之一。2021年春夏，来自5个国家的26位艺术家应邀来到寒溪村，进行在地化艺术创作，把这里打造成了一座“没有屋顶的乡村美术馆”。

在村口的“浮梁会客厅”，寒溪村党支部书记谢恩安向青年们讲述了当地以文化带动乡村振兴的故事，“过去一年，村里累计接待游客20万人次，增收近百万元，还带动了村民就业。”

“这个项目具体是怎么给村民带来收入的呢？”罗宾逊问得仔细。谢恩安介绍，“艺术在浮梁”项目团队与村集体合作成立了运营实体，将运营收益与村集体收入挂钩，还帮助村民拓展了自产茶叶和米酒的销路。“村里引入啤酒酿造、民宿、茶厂等产业项目，还开了一家咖啡馆叫‘板凳咖啡’，欢迎大家去尝尝！”

村民钱长仙家里有20多亩茶田，如今，务农之余她还有了一个新身份，为游客讲解村里的这些艺术作品。在位于一间老屋内的装置作品《记忆的容器》前，她向青年们讲述了作品背后的故事。

艺术家邬建安从村民家中收集了腌菜缸、簸箕、脸盆、米缸等生活用品，统一上色后安装在房间的四壁和天花板上，形成一个亮粉色的空间。“这些容器装着我们的记忆，现在它们被做成艺术品，将村庄的历史展现给大家。”钱长仙向外国青年讲述着这些容器曾在村民生活中发挥的作用。

被问及当讲解员的感受，钱长仙笑着说：“以前我觉得自己跟艺术扯不上关系。后来艺术家们告诉我，这里的艺术作品讲的就是我们自己的故事。我就把村里的故事、村子的发展讲给游客听，他们都很感兴趣，这让我很有成就感。”

看着村民们热情拥抱新鲜事物，为美好生活而努力，外国青年们都很受感染。来自韩国的金峻范说：“我认为‘海纳百川’这个成语特别好地体现了中国人的文化格局和包容的心态，寒溪村的发展正体现了中国人的海纳百川。”

来自坦桑尼亚的丹尼尔是南昌航空大学航空工程专业的研究生，他还是该校“一带一路”乐队的主唱兼键盘手。热爱艺术的丹尼尔在寒溪村流连忘返，“在这里，我看到了艺术与乡村生活相融合，也看到了艺术推动乡村发展，并造福当地村民，这些都令人印象深刻。希望有一天我的家乡也能有这样的艺术项目。”

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 17 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)