本报记者 于 洋

欧盟统计局公布的最新数据显示，2020年，匈牙利人均产生约364公斤城市废弃物，远低于欧盟人均505公斤的平均水平。欧盟统计局表示，自1995年以来，匈牙利人均城市废弃物产生量下降了21%，是欧盟实现该指标下降的7个国家之一。近年来，匈牙利通过立法、科技创新、宣传教育等多种手段，推动废弃物分类处理和资源循环利用，取得了成效。

在匈牙利首都布达佩斯的很多社区和超市的入口，都能看到非常醒目的食用油收集器，专门收集烹炸过食物的食用油。附近的居民和餐厅可以将烹饪后剩下的食用油倒入桶中，而不是直接丢弃造成二次污染。收集到桶中的食用油将由专业公司回收，经提炼加工后以低于一般生物柴油的价格销售，可供锅炉、柴油汽车或卡车使用。这是匈牙利一家公司2020年9月份启动的一项公益行动。随着民众垃圾分类意识的增强和更多企业的参与，匈牙利政府希望未来厨房废弃食用油的收集率能达到10%至15%。

在匈牙利，不同的垃圾箱分别回收生活废弃物、纸质废弃物、塑料和金属废弃物等，对回收操作的要求也十分精细。比如矿泉水瓶、啤酒罐要压扁，洗漱化妆瓶要冲洗干净才能放进垃圾箱；捆扎书本报纸要使用纸绳，而不能使用塑料胶带；过期药须送到药房回收和处理；灯管、灯泡、电池要送到专门的收集站等。

2000年，匈牙利国会通过了《垃圾处理法》，2002年又通过了《国家环境保护规划》。作为该规划的重要组成部分，“国家垃圾处理规划”每6年重新制定一次，在执行过程中每两年进行一次完善与修改。2003年，匈牙利政府推出了与垃圾处理有关的登记备案制度，对垃圾的产生、收集与最终处理进行跟踪管理。

做好废弃物处理离不开政府、学校、企业和社会公益组织等的全方位参与。有百年历史的匈牙利废弃物管理公司FKF，不仅是一家商业企业，还承担着环保教育基地的职能。走进FKF公司位于布达佩斯的一家回收中心，一层是居民捐赠的经过处理的闲置物品，价格远低于普通的二手店。二层是环境教育活动室，公司每周会与不同环保组织合作举办各种活动，邀请居民参加，普及资源循环利用方法和知识。

匈牙利学校也加大了对资源循环利用知识的普及力度，让青少年对循环经济有直观的认识。作为自然常识课的一部分，匈牙利小学会组织3年级以上的学生参观废弃物分类收集、回收利用展览，组织小学生参加垃圾分类、回收比赛。垃圾分类教育开展得好的学校，还能获得匈牙利政府授予的“绿色环保学校”荣誉称号。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 15 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)