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印度尼西亚经济持续复苏

本报记者  张  杰
2022年11月30日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　印度尼西亚中央统计局日前公布最新数据显示，受出口持续增长和投资改善的拉动，今年第三季度该国国内生产总值同比增长5.72%，延续了自2021年第二季度开始的经济复苏势头。印尼财政部预计，今年全年印尼经济有望增长5.0%至5.3%。

　　从行业数据看，除卫生服务领域外，印尼主要经济领域在第三季度都实现了增长，其中，工业、农业、贸易和建筑业等持续复苏，对印尼经济增长的贡献率达66.45%，为经济增长注入了稳定性。第三季度，交通运输和住宿餐饮业成为增长最快的行业，分别同比增长25.81%和17.83%。

　　多个行业实现增长带动印尼国内外投资增加。印尼投资部部长巴赫里尔介绍，在来自中国、新加坡、日本等国投资者的推动下，印尼第三季度吸引外国直接投资达到创纪录的169万亿印尼盾（1元人民币约合2193印尼盾），同比增长63%。此外，国内投资者信心恢复，第三季度国内投资资金为139万亿印尼盾，同比增长23%。

　　今年以来，美联储激进加息、美元走强对印尼经济造成一定压力，但与一些发展中经济体急速贬值的货币相比，印尼盾在本年度对美元仅贬值了9%。印尼财政部部长英卓华表示，在一些新兴市场国家遇到债务风险和食品、能源价格高企的情况下，印尼经济稳住了基本盘，复苏势头明显。其中，工农业制成品出口的增长增加了劳动者的收入，带动了国内消费和投资。印尼中央统计局局长尤沃诺表示，在全球通胀高企和面临衰退的背景下，印尼取得这一成绩非常不易，预计今年第四季度印尼经济增长前景仍将保持乐观。

　　印尼战略与国际问题研究中心经济部主任法贾尔·希拉万对记者表示，印尼政府正致力于推动印尼工业产业升级，提升价值链水平，“政府利用丰富的矿产资源吸引更多投资。在提高印尼工业化水平的同时，为经济持续稳定增长奠定基础。”

　　（本报雅加达电）


　　《 人民日报 》（ 2022年11月30日 15 版）
(责编：赵欣悦、牛镛)

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