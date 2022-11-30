本报记者 花 放

拿出手机，打开应用程序，扫描传送带上的二维码，在手机屏幕上就会显示该设备的名称、功能、尺寸、重量、生产商以及配备了哪些传感器、安装了哪些软件等信息和数据……不久前举行的2022年德国纽伦堡智能生产解决方案展上，工业自动化领域的数字化解决方案备受关注，“人机互动”在生产领域的应用成为行业探索的新课题。展会上，中国参展商展示的众多业界领先的工业机器人产品和技术，受到不少关注。

纽伦堡智能生产解决方案展每年举办一次，重点关注控制技术、驱动技术、工业通信、工业软件、接口技术及机械基础设施等，是全球工业自动化领域最重要的展会之一。今年是该展会因疫情中断两年后首次恢复线下举办，吸引来自世界各地的约1000家参展商和近4.4万名专业观众。

在德国西门子公司的展台，开放式数字商业平台Xcelerator可助力工业、建筑、电力和交通领域不同规模的企业加速数字化转型。借助该平台，数字化转型将更容易、更快速并实现规模化落地。德国西克公司以1200余种智能传感器为基础，借助智能网关设备和软件，实现了现场所有传感器的数字化管理。“数字化转型现在成为整个行业最重要的议题之一。”德国电子电气行业协会自动化领域专家贡特尔·科施尼克表示。

工业自动化领域的可持续发展也是展会聚焦的重点。法国施耐德电气公司的整个展台实现了碳中和，具有物联网能力的自动化技术，在帮助企业降低碳排放的同时，提高了竞争力和创新能力。德国博世公司展示的车用智能热管理系统吸引了不少参观者的目光。通过对车内动态的热量管理，包括对电池、电机、电控以及乘客舱等制热及制冷管理，有效延长电动汽车冬季和夏季的续航里程，在高效管理整车热流的同时，节约能源。

本届展会上，中国参展商的产品和技术得到业界认可。上海节卡机器人公司展出的Pro系列协作机器人拥有目前行业最高的防护等级，可在高油污、高湿度、高粉尘环境下稳定作业，能在室内、户外等各类复杂环境中全天候作业。多维科技有限公司的传感器芯片系列产品，能在多种角度不同位置的测量中应用，具备高精度和抗噪声、抗干扰特性，获得业界广泛关注。

国际机器人联合会的一份报告显示，在欧盟国家中，德国的工业自动化程度最高，2020年每万名工人使用工业机器人的数量为371台。另据德国机械设备制造业联合会发布的最新数据，今年前3季度，德国电气自动化领域的新增订单数量同比增加12％，销售额同比增长8％。德国机械设备制造业联合会电气自动化专业协会主席约尔格·弗莱塔克表示，2023年工业机器人的销售额预计增长10％，工业自动化将为德国经济发展提供新的动力。

（本报德国纽伦堡电）

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 15 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)