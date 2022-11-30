据新华社仰光11月29日电 （记者张东强）澜湄合作专项基金支持的缅甸平安航道协调中心落成仪式29日在缅甸掸邦东枝举行。中国驻缅甸使馆公参郑志宏，缅甸警察总部后勤部部长敏多，缅甸中央禁毒委员会联合秘书、禁毒局局长温奈，缅甸澜湄合作国家协调机构副主席温泽雅吞等40余人参加仪式。

郑志宏在致辞中表示，中缅两国在禁毒领域互为最重要合作伙伴之一，禁毒合作始终持续、健康、稳定发展。中国同包括缅甸在内的湄公河五国已联合开展六届“平安航道”联合扫毒行动。中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动已进行123次。湄公河流域执法安全合作机制不断升级，联合防范打击毒品犯罪力度不断加大，金三角等湄公河地区毒品犯罪受到有效打击遏制，湄公河流域安全合作已成为国际执法安全合作典范。缅甸建成掸邦东枝平安航道协调中心，将更好保障澜湄六国执法安全领域务实合作，巩固金三角地区联合禁毒态势，消除毒品威胁，切实维护地区安全稳定，为缅甸和区域发展繁荣创造有利环境。

温奈强调澜湄六国共同打击贩毒、加强信息交流的重要意义，感谢中国支持缅甸建立澜湄合作平安航道协调中心，表示缅方将继续落实好“平安航道”计划，充分发挥协调中心作用，为湄公河流域加强禁毒合作、共享禁毒信息、举办合作会议等提供便利。

温泽雅吞表示，平安航道协调中心的落成有助于澜湄六国合作应对毒品问题带来的挑战，助力实现澜湄合作经济和可持续发展目标，帮助缅甸及地区国家加快落实联合国2030年可持续发展议程。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 03 版）

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