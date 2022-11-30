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中国审计长侯凯接任联合国审计委员会主席

2022年11月30日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月29日电  （记者齐志明）记者29日从审计署获悉：联合国审计委员会第五十二次特别会议当天在智利首都圣地亚哥举行。中国审计署审计长侯凯在会上接任联合国审计委员会主席，就任时间自2023年1月1日起，任期2年。

　　侯凯在接任主席时表示，他将团结带领联合国审计委员会认真履行职责使命，通过专业独立的审计工作，促进联合国加强管理、提高绩效，增加透明、强化问责，深化改革、完善治理，为推进联合国2030年可持续发展议程，共同构建人类命运共同体作出积极贡献。

　　作为联合国治理的重要机构，联合国审计委员会成立于1946年，负责对联合国秘书处、联合国维持和平行动、联合国开发计划署、联合国人权事务高级专员办事处、联合国儿童基金会等机构和基金方案的财务与绩效情况实施独立审计，并向联合国大会提交审计报告、提出审计整改建议，联合国秘书长负责督促联合国各相关单位落实审计整改要求。

　　据介绍，联合国审计委员会由3名委员组成，他们均由联合国大会选举产生，且必须是联合国会员国最高审计机关的审计长或审计法院院长。目前，联合国审计委员会委员分别来自中国、智利和法国。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月30日 03 版）
(责编：赵欣悦、牛镛)

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