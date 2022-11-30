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“助力推进亚太自由贸易区进程”

——访智利太平洋基金会执行主任莱顿

本报记者  毕梦瀛
2022年11月30日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　“当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界经济发展的不稳定性、不确定性日益突出。如何维护好、保障好产业链供应链的安全稳定，成为国际社会的共同关切。多边主义和国际合作的重要性愈发凸显。”智利太平洋基金会执行主任洛雷托·莱顿日前接受本报记者专访时表示，坚持多边主义是维护世界和平稳定的有效方式，作为亚太区域重要经济合作论坛，亚太经合组织（APEC）继续高举多边主义旗帜，将为构建开放型世界经济作出更大贡献。

　　莱顿表示，习近平主席在APEC会议上多次阐述构建亚太命运共同体的中国方案，对亚太地区加强区域合作、重振发展活力具有重要意义。“在当前国际形势下，习近平主席强调走和平发展之路的重要性，意义深远。”莱顿说，冷战思维和阵营对抗不得人心。中方同有关各方全面高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，继续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，推动构建开放型亚太经济，呼吁共同反对单边主义、保护主义，反对将经贸关系政治化、武器化。“中国坚持真正的多边主义、坚定维护多边贸易体制，将助力推进亚太自由贸易区进程。”

　　莱顿高度评价中国在国际事务中发挥的积极作用。“如果没有中国的支持，我们面临的许多全球性问题将难以得到有效解决。比如在共同应对气候变化挑战方面，中国发挥着日益重要的作用。”莱顿说，中国坚定不移走生态优先、绿色发展之路，增进社会福祉、改善人民生活，值得很多国家学习。

　　莱顿认为，长期以来，中国致力于推动贸易投资自由化便利化，积极推动地区共同发展、共同繁荣。中国在APEC框架内推进多边主义和国际合作的努力令人赞赏。中国不断为破解全球治理难题贡献中国智慧，这对包括智利在内的世界各国至关重要。

　　“过去几十年里，亚太地区日益成为智利开展贸易和投资合作的重点区域。其中，智利与中国的合作尤为重要。”莱顿说，智利是第一个同中国签署自贸协定、第一个就中国加入世贸组织与中国签署双边协议的拉美国家。中国不仅是智利的第一大贸易伙伴和出口目的地国，更是合作领域广泛的全面战略伙伴，智利高度重视与中国的双边关系。

　　“如果没有真正的多边主义和开放的区域主义，世界就没有可行的未来。当前的世界需要更多区域合作，各国应维护以规则为基础的多边贸易体制，把提升包容性置于更突出位置，推动经济全球化不断向前。”莱顿强调，世界进入新的动荡变革期，更应坚持开放合作、求同存异，实现共同发展与繁荣。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月30日 03 版）
(责编：赵欣悦、牛镛)

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