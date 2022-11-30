本报北京11月29日电 （记者张天培）全球公共安全合作论坛（连云港）首届大会29日在江苏省连云港市开幕。中共中央书记处书记、公安部部长王小洪以视频形式出席并作主旨发言。

王小洪介绍了中共二十大的重大意义。他表示，中方愿同各方一道，积极践行习近平主席提出的全球安全倡议，始终坚守以人为本、人民至上的价值追求，始终高举合作、创新、法治、共赢旗帜，始终坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，始终践行共商共建共享的全球治理观，始终致力于以高水平安全保障高质量发展的目标，打造共商共建共享的全球公共安全合作架构，携手推动构建普遍安全、共同繁荣的人类命运共同体。

柬埔寨副首相兼内政大臣韶肯，老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼公安部长威莱，越南共产党中央政治局委员、公安部长苏林，匈牙利内务部长宾戴尔，埃及内政部副部长阿布都穆提，国际刑警组织主席埃尔拉斯等在大会上致辞。来自40个国家、地区和国际组织的代表以线上线下方式出席。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 03 版）

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