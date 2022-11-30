柯睿智

当前形势下，南南合作的重要性更加凸显。中国为促进南南合作、加强全球经济治理发挥了积极作用

新冠肺炎疫情肆虐、地缘政治冲突加剧、个别国家实施单边贸易措施等，给世界经济复苏蒙上了阴影，实现联合国2030年可持续发展目标面临诸多挑战。部分发达国家为应对通胀压力而快速收紧货币政策，导致发展中国家面临资本外流等挑战。在应对气候变化领域，发达国家不愿将共同但有区别的责任原则转化为具体行动，没有兑现有关出资承诺，削弱了国际社会的相互信任。

各国迫切需要重振投资、提高生产力、促进就业，以实现经济发展与民生改善的良性循环。没有一个国家能独自实现这些目标，开展国际合作、加强宏观政策协调十分关键。此外，需要对有关国际金融机构进行改革，使其资金流动更好地服务于实现可持续发展目标。

国际金融稳定需要各国协调合作才能实现。各国还应加强监管，使金融更好发挥促进实体经济发展的作用。发达国家的公共投资长期不足，企业获得的利润常常被用于回购股票、增加股息支付、收购其他企业等，用于生产性投资的资金不足。事实证明，要更好发挥金融促进实体经济发展的作用，就必须加强监管，鼓励生产性投资。此外，通过多边或区域金融机构拓宽中长期融资渠道也十分重要。

当前形势下，南南合作的重要性更加凸显。加强南南合作将为国际金融机构改革注入动力。全球经济格局已发生深刻变化，新兴市场国家和发展中国家在世界经济中的占比明显增加。金砖国家等多边机制以及各类区域经济合作安排带来了许多新的融资渠道，有力促进了发展中国家发展。

中国为促进南南合作、加强全球经济治理发挥了积极作用。中国推动高质量共建“一带一路”，有助于各方开展更紧密的经济合作。中国提出全球发展倡议，重点推进减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、数字时代互联互通等领域合作，为中国同其他发展中国家开展合作创造了新机遇。

南南合作有助于发展中国家推进工业化进程、创造就业机会，有助于加速全球能源转型，建设一个清洁美丽的世界。展望未来，发展中国家加强团结合作，必将为应对全球性挑战发挥更加重要的作用。

（作者为联合国贸易和发展会议全球化和发展战略司司长）

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 03 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)