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韩国政府大力支援中小化妆品企业进军海外

2022年11月29日15:48 | 来源：人民网-国际频道
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韩国保健福祉部第二次官朴敏守在“2022 K-Beauty品牌秀”上致辞。人民网记者 马菲摄
韩国保健福祉部第二次官朴敏守在“2022 K-Beauty品牌秀”上致辞。人民网记者 马菲摄

人民网首尔11月29日电 （记者马菲）“2022 K-Beauty品牌秀”25日在首尔举行。此次活动由韩国保健福祉部、大韩化妆品产业研究院、Beauty Play体验馆主办，旨在提高韩国中小化妆品企业的全球竞争力。

韩国保健福祉部第二次官朴敏守、大韩化妆品产业研究院院长李在兰、大韩化妆品产业研究院组长宋贞秀 、Beauty Play体验馆馆长李文靖、首尔市观光协会副会长朴正禄，以及美妆品牌相关人士和市场专家等参加此次活动。

此次品牌秀活动以韩国中小化妆品企业为中心，共设13个品牌体验区，通过各种介绍和体验活动宣传韩国的护发、护肤、美容等相关中小企业。活动另外还提供化妆、发型趋势秀、定制型化妆品体验等丰富多彩的项目。

为了帮助提高韩国中小化妆品企业的知名度，韩国化妆品体验宣传馆Beauty Play正在策划多项活动，此次“2022 K-Beauty品牌秀”便是其中之一。今后，Beauty Play体验馆将针对中小化妆品企业提供各类支援，包括组织品牌快闪活动和购物直播等。

大韩化妆品产业研究院院长李在兰表示，“今后在不断发掘韩国国内优秀美妆企业的同时，我们还将制定国内中小化妆品企业进军海外的方案并展开多种支援，尽最大努力提升韩国化妆品的全球品牌形象。”

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(责编：高歌、杨牧)

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