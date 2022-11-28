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韩国釜山举行亚洲创业博览会

2022年11月28日15:23 | 来源：人民网-国际频道
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釜山市长朴亨埈在“FLY ASIA2022”亚洲创业博览会期间听取相关初创企业介绍。人民网记者 马菲摄
釜山市长朴亨埈在“FLY ASIA2022”亚洲创业博览会期间听取相关初创企业介绍。人民网记者 马菲摄

人民网首尔11月28日电 （记者张悦、马菲）“FLY ASIA2022”亚洲创业博览会24日在韩国釜山落下帷幕。

博览会期间举行的创新创业大赛共吸引178家初创公司参与，最终有来自7个国家的50家创业公司通过初步筛选。在决赛中，来自越南的一家初创企业获得创新奖，并获得6万美元奖金。釜山市方面表示，希望本届大赛能搭建出一个典型的亚洲创业投资平台，助力亚洲各国优秀创业企业跃升为国际独角兽企业。

此次创业博览会是釜山市今年首次举办的国际性创业投资博览会，意在助力釜山迈入创业创新城市行列。本届博览会为期三天，为初创企业和投资企业设置40余个项目，吸引来自全球42个国家逾万人参与。博览会期间陆续开展洽谈会、创新创业大赛决赛及“FLY ASIA颁奖礼”、风险投资（VC）推介会以及专为构建初创企业投资网络而设的投资者论坛等活动。

釜山市长朴亨埈在22日下午举行的开幕式上表示，感谢大家对亚洲代表性创业平台“FLY ASIA2022”的支持。本届博览会将加强亚洲各创业城市间的连接与合作，构建亚洲创业网络和全球招商引资支援体系，以挖掘更多具有潜力的亚洲初创企业并给予支持。

开幕式结束后，朴亨埈与上海、东京、马尼拉、胡志明、曼谷等亚洲领先创业城市相关人士进行了线上线下圆桌会议。各城市代表以通过加强城市间合作，优化初创企业投资环境以及拓展全球市场为目标，分享了各自的创业政策和优秀案例，并就如何优化亚洲创业生态系统讨论了合作方案。

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(责编：高歌、杨牧)

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