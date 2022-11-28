人民网乌兰巴托11月28日电 （记者霍文）27日下午，以“诵中华传统经典，做蒙古博学少年”为主题的蒙古国第十一届中学生中华典籍朗诵大赛在乌兰巴托歌剧院成功举办。经蒙古国各中文学校初选，来自16所学校57个节目的183名选手进入决赛，为观众带来一场别开生面的中国文化盛宴。

比赛现场，选手们字正腔圆、声情并茂的中华典籍朗诵，将观众带入了一个个如梦似幻的文学世界。中华文脉赓续千年，选手们或昂扬，或婉转，或感怀于时事，或陶醉于自然，他们用全身心地投入和充沛感情感染着在场的每一个人，也让观众切实感受到中华文化的博大精深。

经评委们评审，贺希格中学的《正气歌》《蜀道难》《出师表》荣获一、二等奖；普通话中学的《岳阳楼记》《葬花吟》、乌达木蒙古学校的《阿房宫赋》、贺希格中学的《列子·天瑞篇》以及蒙古国立第23中学的《一剪梅》《雨霖铃》获三等奖；《述志令》《师说》《春江花月夜》《短歌行》《茅屋为秋风所破歌》《长恨歌》《沁园春·长沙》7个节目获优秀奖。贺希格中学、普通话中学和旅蒙华侨蒙中友谊学校获“最佳组织单位奖”；贺希格中学的包晓芳、江雪妮和温德苏三位老师获“最佳指导教师奖”。

据悉，本次大赛由中国驻蒙古国大使馆主办，蒙古国立大学孔子学院承办，蒙古国黑龙江商会协办，旨在丰富蒙古国中学生对中华典籍的体悟，激发对中国文化的兴趣，增进中蒙两国文化交流，促进民心相通，夯实中蒙友好关系的民意基础。

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