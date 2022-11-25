人民网保定11月25日电 （记者袁蒙）“古瓷新韵——中日陶瓷文化交流论坛”25日以线上线下相结合形式在保定和京都两地举行。

本次论坛由河北省保定市人民政府、世界知识出版社、中国驻大阪总领馆、日本京都府共同举办。当日，外交部部长助理吴江浩，日本前首相福田康夫，河北省副省长高云霄，日本京都府副知事山下晃正，中日友好协会常务副会长、前驻日本大使程永华，保定市委书记党晓龙，中国驻大阪总领事薛剑，世界知识出版社董事长崔春，日本驻华使馆公使贵岛善子，以及中日相关部门机构负责人、两国陶瓷艺术家、企业和媒体代表等出席了本次交流活动。

“中日陶瓷交往有着深厚的历史积淀，早在公元前2世纪，中国古陶就已输往日本。”外交部部长助理吴江浩在视频致辞中谈到，“陶瓷也是两国恢复邦交和重续友好关系的见证。站在邦交正常化50周年新的历史起点上，希望双方一道重温初心，传承弘扬和平友好传统，按照两国领导人达成的重要共识，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。”

日本前首相福田康夫在致辞中表示，日本的瓷器深受中国影响，自古以来双方的交流就很盛行，日本京都府的“京烧”和中国河北曲阳的“定瓷”都是独具魅力的古瓷。“瓷器跨越国界，构成了日中两国交流的纽带和合作的桥梁，对当下和未来都有着深远意义。”

河北省副省长高云霄表示，河北省积极同日本有关地方在经贸、农业、教育、科技、文化等领域开展交流合作，拓展友城朋友圈，取得丰硕成果。将按照两国领导人达成的重要共识，以此次论坛活动为契机，不断增进传统友谊，深化务实合作，共谱古瓷新韵。

中日友好协会常务副会长、前驻日本大使程永华认为，中日友好交往源远流长，双方各领域交流合作不断深化，给两国和两国人民带来重要福祉，也惠及地区和世界。历史和现实都充分证明，只要双方相互尊重，恪守“和而不同”的东方文化价值，完全可以和平共处、合作共赢。两国要坚持以诚相待、以信相交；坚持互利合作，促进共同发展；加强人文交流，促进民意回暖、民心相通。

论坛对日本京都、中国河北曲阳两地的瓷器历史及文化进行了详细介绍，同时，来自中日两国的陶瓷艺术家还展示了专门制作的9件主题作品。此外，日本陶瓷专家叶松谷、京都艺术大学教授大野木启人、京都高埋藏文化研究所专家近藤奈央、京都府陶艺家谷口正典、保定市曲阳县陶瓷艺术大师庞永辉、保定市曲阳县陈文增定瓷艺术馆馆长杨丽静、中国陶瓷工业协会专家侯文泉、河北工艺美术职业学院专家张广军等来自中日两国的多名陶瓷艺术大师、相关部门机构负责人、企业代表围绕中日陶瓷比较鉴赏、现代陶瓷发展等主题展开了深入探讨，并对两国今后在陶瓷领域的相互合作进行了展望。

(责编：刘洁妍、杨牧)