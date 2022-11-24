观众在亚洲之家欣赏宋代画作。人民网记者 邢雪摄

人民网伦敦11月23日电 （记者邢雪）11月23日晚，由浙江省文化和旅游厅、浙江大学主办，欧盟亚洲中心协办的《笔墨著丹青·山水画诗意：中国历代绘画大系之宋画英国特展》在伦敦亚洲之家开幕。中国驻英国使馆杨晓光公使、欧盟亚洲中心主席皮特·斯蒂尔、英国东北博尔顿保守党议员、议会跨党派中国小组副主席马克·罗根、英国皇家艺术协会主席米克·戴维斯、英国浙江联谊会会长黄萍等出席开幕式并致辞，浙江省文化和旅游厅厅长褚子育视频致辞，来自英国艺术界和媒体界人士参加活动。

欧盟亚洲中心主席皮特·斯蒂尔在致辞中表示，文化在人群之中架起桥梁，促进不同国家间的对话，在当下充满挑战的国际环境中，文化交流尤为必要。此次展览展示了中国古雅的绘画工艺，反映了文化是人们生活中不可分割的一部分。

中国驻英国使馆公使杨晓光在致辞中说，中国和英国是东西方文明的典范，都对世界艺术史特别是绘画史做出了卓越的贡献。值此中英建交50周年之际，希望通过此次展览，让英国观众进一步了解中国传统文化，领略中华文化的魅力。

《笔墨著丹青·山水画诗意》共展出“中国历代绘画大系”《宋画全集》收录的111幅精品画作数字版及复制品，包括《清明上河图》《千里江山图》《溪山行旅图》《韩熙载夜宴图》等名作。“中国历代绘画大系”工程启动于2005年，收录了来自海内外263家文博机构的12405件套中国绘画作品，共出版5集60卷226册，成为继唐代的《历代名画记》、宋代《宣和画谱》、清代《石渠宝笈》之后对中国绘画作品最大规模的一次整理。

本次展览共分为“一卷宋画·一望千年”、“百工之世·趣意笔墨”、“五光之彩·四季曼妙”、“水墨之诗·情寄山水”四个板块，分别通过宋代山水画、花鸟画、人物画的专题展示丰富的中国传统绘画作品，体现宋人以山水寄托情怀，天人合一的思想之作，展现宋代文人细腻的观察与惟妙惟肖的绘画技艺，以及宋代独特的人文特色。

展览现场同时有丰富的中国传统文化互动活动，包括VR观景体验、扇面绘画体验、茶道表演、宋服展示等，带给英国民众一场可感知、可触摸、可体验、可分享宋韵文化展览，将宋代名家笔下的千古丹青原汁原味的展现在英国观众眼前。

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