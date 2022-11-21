印尼国家博物馆展出的中国古代瓷器。人民网记者 沈小晓摄

人民网雅加达11月20日电 （记者沈小晓）当地时间11月15日，二十国集团领导人第十七次峰会在印度尼西亚巴厘岛举行。国家主席习近平出席并发表题为《共迎时代挑战 共建美好未来》的重要讲话。“担任2022年G20主席国使印度尼西亚成为全球关注的焦点，这让我们有机会向包括中国在内的国际观众展示印度尼西亚的文化多样性。”印度尼西亚国家博物馆馆长斯里哈蒂尼女士在接受记者采访时表示，印尼与中国在文化艺术领域的合作由来已久，“期待未来能够在联合展览、学术研究、人才培养与能力建设等方面开展更多合作。”

印度尼西亚是“21世纪海上丝绸之路”的首倡之地，在“一带一路”建设中扮演重要角色。印尼国家博物馆是印尼藏品最多、规模最大的博物馆，也是东南亚地区最杰出的博物馆之一，是一座集考古学、历史学、人种学与地质学于一身的综合性博物馆。2013年10月，国家主席习近平访问印尼期间曾到访过印尼国家博物馆，在这里参观“中印尼友好”图片展并同两国青年交流。

印尼国家博物馆收藏了很多中国古代瓷器，记录了古代丝绸之路的繁荣，也见证了中国与印尼两国友好交流的历史。“除了商业贸易，沿线的人们平等对话，交流互鉴。”斯里哈蒂尼表示，中印尼两国之间跨文化的交流互动，打造了一个相互学习、相互理解、丰富视野的平台。在过去十年中，两国在联合展览、博物馆专业人才的培养与能力建设等多个项目中开展了合作。“加强文化交流互鉴，既是为了传承古老的文明，也是将灿烂文化留给子孙后代。”

在全球贸易网络中，印度尼西亚是重要的贸易节点，尤其在丝绸之路的发展和研究中具有重要地位。斯里哈蒂尼表示，每个文明都具有价值丰富的文化遗产和传统，虽然各有各自的特色，但它们通常有一些相似之处。“我们可以探索丝绸之路和香料之路的联系，并从历史中进行文化创新，通过联合研究和联合展览等方式，挖掘更大的合作空间。”

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