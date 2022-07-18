7月17日，中国驻日本大使馆公使施泳在纪念仪式上致辞。人民网 吴颖摄

人民网藤泽7月18日电 （孙璐、岳林炜、吴颖）今年是中日邦交正常化50周年，也是国歌《义勇军进行曲》曲作者聂耳诞辰110周年。17日上午，中国驻日本大使馆、藤泽市政府、聂耳纪念碑保存会、在日中国企业协会及中日友好人士近百名，会聚日本藤泽市聂耳纪念广场，缅怀这位中国音乐家并向纪念碑献花致意。

聂耳纪念碑坐落在日本神奈川县藤泽市鹄沼海岸边上。1935年7月17日，出生于云南省昆明市的聂耳在藤泽海边游泳时不幸溺亡，时年仅23岁。为了纪念他，藤泽市有识之士自发于1954年建造了聂耳纪念碑，并成立聂耳纪念碑保存会，之后几经重建和扩大，成为今天的聂耳纪念广场。

当天的纪念仪式上，中国驻日本大使馆公使施泳对藤泽市政府和聂耳纪念碑保存会等在内的日方友好人士，长期以来坚持举办聂耳纪念活动，为推动中日民间友好往来事业作出的诸多努力表示诚挚感谢。他期待藤泽市以纪念聂耳为纽带，继续弘扬友好交流传统，加强同友城昆明市及中国各地方的交流与合作，推动中日友好事业再结硕果。

藤泽市市长铃木恒夫在纪念仪式上表示，藤泽市因聂耳同中国结缘，1981年与聂耳的故乡昆明市缔结友城，拉开了两国地方友好交往的序幕。铃木恒夫希望将来能与中国更加深入地进行合作，从地方层面为两国关系的改善与发展、为两国人民的世代友好作出更多努力。

《义勇军进行曲》的旋律再次奏响在湘南海岸，近百位中日友好人士向聂耳纪念碑敬献鲜花。活动结束后，藤泽市副市长和田章义对人民网表示，藤泽市时隔三年再次举办聂耳纪念活动，很多普通市民自发来到现场缅怀这位中国著名的音乐家。今后，我们还将把此活动延续下去，怀念故人，呼吁两国世代友好，促进两国民心相通。

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