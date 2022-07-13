本报记者 李志伟

国际智库席勒研究所主席兼创始人黑尔佳·策普·拉鲁什近日接受本报记者专访时表示，在中国共产党领导下，中国各领域发展不断取得新成就。

近年来，中国经济社会发展日新月异，给拉鲁什留下深刻印象。她回忆说，几十年前第一次到访中国时，中国农村地区大多没有实现农业机械化，自行车是城市居民出行的主要交通工具。如今，中国高铁运营里程超4万公里，高速公路四通八达，中国现代化建设成就斐然。

“中国的发展是全方位的。”拉鲁什说，改革开放40多年来，中国的人均收入增长超过25倍，数亿人摆脱贫困，对世界减贫贡献率超过70%，人民生活更加富裕。从人工智能、智慧城市到探月工程、火星探测计划等，中国在很多创新领域已处于世界领先水平。

拉鲁什认为，中国在全面深化改革开放的过程中显示出坚定决心和远见卓识。“中国共产党坚持以人民为中心，坚决履行对人民的承诺，带领中国人民实现了一项项伟大成就。”

拉鲁什表示：“中国共产党团结带领中国人民，打赢脱贫攻坚战，历史性地解决了绝对贫困问题。”中共十八大以来，习近平总书记走遍14个集中连片特困地区，深入贫困村考察调研。2015年以来，中国累计选派51.8万名驻村第一书记，连同驻村干部累计300多万名，他们进村入户、结对帮扶，奔走在扶贫和乡村振兴一线。在广大扶贫工作者的不懈努力下，中国农村地区的基础设施持续得到改善，民众获得了更好的医疗保健服务和更多教育机会，“这些都充分体现了人民至上的理念”。

“中国的发展为世界带来更多机遇。”拉鲁什表示，中国提出构建人类命运共同体理念，倡导各国共同发展、合作共赢。中国倡导并推动共建“一带一路”，为沿线国家和地区提供发展机遇，为发展中国家发展注入动力和信心。“拥有良好的基础设施、先进的卫生系统、现代化的教育体系等，是世界各国人民的共同愿望。通过共建‘一带一路’，这些愿望和目标都能得以实现。”

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)