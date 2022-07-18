近日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在新疆考察调研，看望慰问各族干部群众，强调完整准确贯彻新时代党的治疆方略，在新时代新征程上奋力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好新疆。接受本报记者采访的国际人士表示，近年来，新疆各领域发展取得巨大成就，天山南北一派安定祥和、蓬勃发展的新气象。新疆持续稳定发展是不争的事实，新疆各族群众的幸福生活是不争的事实，新疆的未来一定更美好。

“新疆取得了空前的发展成就”

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒表示，习近平主席到新疆考察调研，充分体现了中国共产党和中国政府对新疆发展的重视，对新疆各族群众的关心。“在中国共产党带领下，新疆取得了空前的发展成就，新疆的未来一定会更美好。”

“我曾访问过新疆3个地方——乌鲁木齐、喀什和克拉玛依。我见到一个稳定发展的新疆，见到新疆各族群众在一起跳着欢快的舞蹈。”巴基斯坦巴中学会执行主任穆斯塔法说，习近平主席关注新疆建设发展，新疆各族人民正在谱写着动人的民族团结故事，这些故事应该被更多人讲述，让世界人民知道。

埃及主流媒体《金字塔报》专栏作家贾巴拉曾多次到访新疆。“如今的新疆政治稳定、社会和谐、经济发展，各族群众和睦和谐和平相处，生活的获得感和幸福感很高。我还特别注意到，新疆各族人民的权利得到充分保障，民族风俗习惯得到充分尊重。我在当地看到和感受到了人们的快乐。”

“新疆的发展有目共睹。”苏丹发行量最大的报纸《关注报》国际部主任穆斯纳·费赫勒表示，新疆出产的棉花及其加工产品在全球范围内有着很强竞争力，为当地和其他地区提供了大量就业机会；新疆是著名的薰衣草产地，一条集薰衣草种植、加工、销售、观光、旅游为一体的产业链已经形成；在矿产资源、新能源开发领域，新疆也取得了长足进展……“新疆近年来的变化是中国经济快速发展、人民脱贫致富的缩影。”

上海合作组织前秘书长拉希德·阿利莫夫表示，新疆维吾尔自治区成立60多年来，经济总量增长160倍，城市乡村发生日新月异的变化，在实现现代化的同时也保留了原有的民族特色。得益于基础设施建设和交通条件改善，新疆已成为中国热门的旅游目的地。

“新疆各族群众依法享有各项基本权利，人权事业不断发展进步”

新疆各族人民平等享有稳定、安全、发展和进步，享受着前所未有、实实在在的幸福生活，这是新疆最成功的人权故事。尼泊尔中国学会主席马萨姆·欧哈表示，新疆是中国领土不可分割的一部分，外界对新疆的关注应该建立在尊重中国主权的基础上。一些从未到访过新疆、根本不了解新疆的美西方政客和媒体罔顾事实，造谣抹黑新疆，是“十分荒谬的”，“如果真的想了解、关心新疆，最好去新疆实地走一走、看一看。”

法国作家、时政评论家马克西姆·维瓦斯曾在2016年和2018年两赴新疆访问。他表示，新疆之行让他目睹了新疆摆脱贫困、开启现代化建设的巨大成就，也感受到新疆快速发展的巨大活力。“一路走来，我看到新疆各族群众生活安定祥和，多姿多彩的民族文化交流互鉴，绽放光彩。”维瓦斯说。

近日跟随在华留学生参访团访问新疆的尼泊尔留学生张开说，在访问中他看到，新疆是多元文化荟萃的地区，十分重视文化遗产保护工作，“在新疆，各民族文化融合发展，人们共享文化繁荣成果。人们的宗教信仰自由得到充分尊重和保护。”

费赫勒表示，真正到访过新疆的人都能看到，针对新疆人权问题的抹黑是毫无根据的。“在新疆，我们能看到当地民族、文化的多样性特征，各族群众和谐共处。”费赫勒说，中国走在正确的道路上，保持稳定的发展势头，国际影响力和话语权不断增强。正因为如此，美西方反华势力担忧中国发展，炮制的所谓“人权问题”，不过是用来打压、抹黑中国的借口罢了。

“中国人权事业的发展有目共睹，中国提出构建人类命运共同体理念，与联合国人权事业和2030年可持续发展议程高度契合，为困境中的全球人权治理带来了希望。新疆的稳定与发展正是人权得到保护的体现。”阿根廷拉普拉塔大学国际关系学院中国研究中心主任司芙兰表示，近年来，中国不断扩大对外开放，新疆成为共建“一带一路”合作前沿，人民生活水平不断提高，“新疆各族群众依法享有各项基本权利，人权事业不断发展进步”。

委内瑞拉中国问题研究中心主任艾马拉·格德尔表示，新疆地处古丝绸之路的核心地带，是东西方文明交流的重要通道。近年来，新疆发挥区位优势，加快推进丝绸之路经济带核心区建设，打造内陆开放和沿边开放的高地，“从新疆的发展成就可以看到，中国政府一直关心新疆，这是每一位访问过新疆的学者都能深刻感受到的事实”。

“新疆的稳定发展离不开中国政府的相关政策落实和新疆各族人民的巨大努力”

近日，美国政府正式实施所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，进一步升级以人权为借口祸乱新疆、遏制中国的政治操弄。

韩国光云大学教授金希教说，美西方反华势力无视中国新疆取得的发展成就，美所谓涉疆法案毫不尊重中国主权，是霸权主义行径，更是冷战思维的体现。

今年1—5月，新疆城镇新增就业26.3万人，完成全年46万人就业目标任务的57.17%。在当前经济下行压力和疫情多点散发相互交织的背景下，这一成绩来之不易。埃及前总理沙拉夫说，美西方反华势力动辄炒作所谓新疆问题，不过是想在产业链供应链层面对新疆经济进行扼杀，阻挡新疆经济社会的现代化进程，进一步遏制中国发展。“恶毒攻击中国的治疆方略，蓄意诋毁中国新疆的人权状况，大肆抹黑中国在去极端化和打击恐怖主义方面所付出的努力和取得的成就，这是对中国内政的粗暴干涉，也是对国际法和国际关系基本准则的严重践踏。”

“在新疆，中国政府依法精准打击恐怖主义和极端主义违法犯罪活动，同时通过采取帮扶政策，开展职业培训、语言培训等帮助各族群众创业就业。新疆的稳定发展离不开中国政府的相关政策落实和新疆各族人民的巨大努力。”维瓦斯表示。

肯尼亚南南合作智库负责人斯蒂芬·恩德格瓦表示，新疆是中国最大的棉花产区，是世界优质长绒棉产地，不少世界知名服装品牌都是新疆棉花的采购商。美国持续炮制谎言炒作所谓新疆人权问题，又通过所谓涉疆法案，其居心与对华发动贸易战、对华实施其他制裁相同，都是想遏制中国的快速发展。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯表示，美西方国家借口新疆存在强迫劳动，抵制进口与新疆有关的产品，把新疆产品排除在全球供应链之外，“意图搅乱新疆社会稳定、破坏新疆各族人民安居乐业的生活，这才是侵犯了新疆各族人民的人权和合法权益。”马丁内斯说，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济企稳回升，展现强大韧性。任何妄图通过制造借口遏制中国发展的做法，“其阴谋必将失败”。

（本报北京、开罗、喀土穆、巴黎、布宜诺斯艾利斯、墨西哥城、首尔、约翰内斯堡7月17日电 记者颜欢、赵益普、黄培昭、苏航、刘玲玲、姚明峰、彭敏、张悦、闫韫明）

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)