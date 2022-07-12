本报记者 白紫微

“在华运营多年来，3M公司切身感受到并受益于中国持续扩大高水平对外开放、持续改善营商环境。”美国3M公司董事长兼首席执行官迈克·罗曼日前在接受本报记者采访时说。

近年来，罗曼多次访问中国，“每次访问都给我留下非常美好的印象，我也格外珍视与中国各界建立的良好合作关系。”罗曼说。

作为较早进入中国的外商独资企业，3M公司在过去数十年间，感受到了中国经济增长的强劲脉搏和中国市场发展的澎湃动力。在这一过程中，3M公司始终将企业战略与中国的发展密切衔接。“1984年，我们参与了中国内地第一条高速公路——上海沪嘉高速公路建设，为其量身定制了整套道路标识方案。”罗曼表示，如今，公司更加看好中国市场，对工业、电子、汽车、医疗健康、环保等业务领域的增长充满信心。目前，3M公司在中国建立了9个生产基地，位于上海的研发中心是公司全球四大研发中心之一。“中国的知识产权保护体系也在不断完善，这对科技创新企业来说至关重要。”罗曼说。

多年来，3M公司持续壮大在华人才队伍，培育本土研发和生产能力。目前，公司在华员工已从最初的10余人发展到约8000人。“疫情防控期间，我们在中国的团队加班加点，最大程度扩大产能，确保防护口罩等抗疫物资能够及时供应。我对此深感自豪。”罗曼说。

“随着我们在中国的业务持续扩大，未来我们将持续加大中国市场投资力度。”罗曼介绍，2021年，3M公司启动了位于上海金山工厂的结构胶生产线二期扩产工程，并加大对苏州工厂的投资。“这些项目有助于公司更好地满足中国客户需求，加速推进‘研发—生产—测试’的本土链路落地。”

作为中国国际进口博览会的“老朋友”，3M公司已连续4年参展进博会，今年将继续参加。“我们期待借助这一全球性交流平台，展示公司的创新成果，并更好地了解中国市场的多元化需求。”罗曼说。

3M公司也注重及时分享自身科技创新成果，助力中国经济社会发展。如邀请青少年参观公司位于中国的研发中心，近距离体验科技的魅力；同中国有关部门和机构合作，帮助学校改造与提升周边交通安全设施……罗曼表示：“未来，公司将一如既往与中国社会各界通力协作，实现共赢。”

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)