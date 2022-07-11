阿里·优素福

中国共产党将一如既往地带领中国大步前进，实现全面建成社会主义现代化强国目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，并为世界各国提供更多发展机遇

中国共产党成立101年来，一代代中国共产党人前赴后继，带领中国人民取得了一次次历史性胜利。中国举世瞩目的发展成就证明了中国共产党的伟大，中国共产党治国理政的成功经验给世界上其他政党带来重要启迪和借鉴。

中国共产党创造性地将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，团结带领中国人民，取得新民主主义革命的胜利，创造了社会主义革命和建设的伟大成就，并直面时代课题，作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策，建立社会主义市场经济体制，使中国经济实现腾飞。近年来，在习近平总书记的领导下，中国共产党继续团结带领中国人民锐意进取，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，不断朝着全面建成社会主义现代化强国的目标迈进。

中国在减贫方面有着独特的经验。中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。中国为非洲各国实现减贫计划做出了榜样，中国的减贫经验值得非洲国家借鉴。

1955年，中国提出的和平共处五项原则被吸纳进载入史册的万隆会议十项原则，让世界看到了中国外交的鲜明特色和独特品格。和平共处五项原则是中国外交政策的基石，得到国际社会的广泛认可，成为规范国际关系的重要准则。在和平共处五项原则基础上，中国与世界上许多国家建立了友好关系。

中国提出推动构建人类命运共同体，为动荡变革的世界廓清迷雾，为全球发展指明方向。共建“一带一路”倡议将古丝绸之路与现代的经济和商业合作紧密联系起来，旨在通过共商共建共享，实现沿线国家和地区基础设施、贸易和文化等互通互融，造福沿线国家和地区的人民。

中国是非洲抗击新冠肺炎疫情的重要伙伴，向非洲国家提供了大量抗疫援助。为实现非盟确定的2022年60%非洲人口接种新冠疫苗的目标，在中非合作论坛第八届部长级会议上，中国宣布将再向非方提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，4亿剂以中方企业与有关非洲国家联合生产等方式提供。中国还将为非洲国家援助实施10个医疗卫生项目，向非洲派遣1500名医疗队员和公共卫生专家。这些是中国推动构建人类卫生健康共同体的具体举措，有助于推进新冠疫苗在非洲本土化生产和非洲各国的抗疫进程。

我坚信，中国共产党将一如既往带领中国大步前进，实现全面建成社会主义现代化强国目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，并为世界各国提供更多发展机遇。

（作者为苏丹阿拉伯—中国友好协会联合会秘书长、前驻华大使）

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)