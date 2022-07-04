俞子荣

发展是人类社会的永恒追求，和平与发展仍是时代主题。2021年9月，习近平主席在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话，提出全球发展倡议。全球发展倡议呼吁国际社会更加重视发展问题，引领中国持续深化国际发展合作，为加快落实联合国2030年可持续发展议程作出中国贡献。

落实可持续发展的中国方案

可持续发展是全球普遍认同、广泛关注的发展理念。联合国2030年可持续发展议程是国际社会共同构建并通力合作的发展路线图。然而，在百年变局、世纪疫情、地缘冲突交织叠加的背景下，世界经济复苏受挫，发展合作动能减弱，可持续发展议程的落实进度出现“偏轨”和“倒退”。全球发展倡议紧扣可持续发展议程，呼吁强化全球发展伙伴关系，加强发展能力建设，推动多边发展合作进程，助力实现可持续发展目标，为支持广大发展中国家发展、促进全球疫后复苏、加强国际发展合作提出了中国方案。

中国是全球发展的倡导者，更是发展合作的行动者。作为世界上最大的发展中国家，中国自建国初开始提供对外援助，在南南合作框架下，开展了卓有成效的发展合作实践，具有中国特色的国际发展理念逐步成型。全球发展倡议的提出，是中国对全球发展合作理念和实践的新贡献。

助力发展中国家的能力建设

中国的人力资源开发合作起步于上世纪50年代接收朝鲜、越南等国人员来华学习。70年代，中国帮助赞比亚修建坦赞铁路并开展大量技术合作实践。当时的人力资源开发合作“实践先行”，尚未形成系统的能力建设概念和理念。到90年代，中国逐步加大技术培训、官员研修力度，人力资源开发合作规模大幅扩张、覆盖内容日益丰富。进入21世纪，中国启动学历学位教育、着手培养中高等学历人才，并开始探索青年志愿者派遣、职业技术培训等能力建设新方式。2015年，南南合作与发展学院设立，致力于分享中国和发展中国家治国理政经验，为广大发展中国家培养治国理政高端人才。中国人力资源开发合作开始从重“量”向重“质”转变，合作层级大幅提升。

为进一步提升能力建设水平，全球发展高层对话会成果清单中指出，中国“将为广大发展中国家提供10万研修名额，支持发展中国家疫后经济社会与发展”。在后疫情时代多重危机并存的国际局势下，中国充分考虑其他发展中国家的资源禀赋、发展水平和发展诉求，通过多种方式将发展经验和行业技术分享给其他发展中国家，尽力为其培养本土人才和技术力量。这将帮助挖掘发展中国家增长潜力，实现多层级、自主的可持续发展。

践行真正的多边主义

多边合作是中国积极参与全球治理的重要渠道。在1971年恢复联合国合法席位后，中国的国际地位提高，对外关系快速发展，国际发展合作进入新阶段。20世纪80年代初，中国与联合国机构开展多边技术合作。进入21世纪，国际格局加速向政治多极化和经济全球化转变，中国更加主动地对接国际发展议程。

2015年，中国宣布设立南南合作援助基金。南南合作援助基金的设立是中国坚定支持多边主义、坚定支持以联合国为核心国际体系的重要体现，为支持发展中国家落实 2030年可持续发展议程提供了切实资源保障。南南合作援助基金开创了中国对外援助新模式，将中国发展援助经验与多边机构的比较优势相结合，除了提供物资、基础设施等“硬援助”，还包括能力建设、知识转移、伙伴关系等“软援助”，加强了中国与联合国等多边机构的合作，实现了多方共赢局面。据国家国际发展合作署数据，截止到2021年，南南合作援助基金已在50多个国家实施了130 多个项目，受益人数超过2000万人。

为进一步推动多边发展合作进程，中国提出将加大对全球发展合作的资源投入，把南南合作援助基金整合升级为“全球发展和南南合作基金”，并在30亿美元基础上增资10亿美元；将加大对中国—联合国和平与发展基金的投入，支持开展全球发展倡议合作。该举措拓展了中国多边发展合作，在新基金下，中国将以更充沛的资源和行动力，助力可持续发展目标如期实现。

展望未来，落实全球发展倡议，必将引领国际发展合作迈上新台阶。从能力建设角度看，未来国际发展合作中的“智力”占比不断提升，传统人力资源开发合作不再局限于培训项目，而是建立多层次能力建设体系，兼顾“大众化”与“高精尖”，低、中、高层级学历学位教育并存，将高端智库交流、科学技术协同开发等纳入合作范畴，提供系统化、全方位的能力建设，强化当前人力资源开发合作项目间的相互联结，提升人力资源开发合作的可持续性。从多边合作角度看，中国的发展资源可以发挥更大作用，今后在新基金的支持下，可进一步探索多元主体合作，发挥联合国发展系统的重要作用，带动国际组织、工商界、学术界、民间社会等各方参与，动员更多发展资源共同推动全球可持续发展。

全球发展倡议的提出，为新时代国际发展合作和人类进步打开了新的大门，展现出强大活力和广阔前景。中国是发展中国家的一员，始终坚持在实现自身发展的同时，尽己所能帮助其他发展中国家实现共同发展。破解全球发展难关，唯有世界各方联手，秉持发展优先，创新驱动，才能推动落实联合国2030年可持续发展议程，推动构建全球发展命运共同体。

（作者是国际问题学者）

(责编：崔译戈、常红)