图①：在中国援建的柬埔寨国家体育场施工现场，工人们检查电力设备。

本报记者 赵益普摄

图②：巴基斯坦卡拉奇至拉合尔高速公路第三标段项目。

中铁二十局集团供图

图③：在中企建设运营的塞内加尔捷斯—图巴高速公路收费站，一名收费员微笑着服务过往车辆。

中国路桥供图

图④：2022年3月19日，匈塞铁路塞尔维亚境内塞首都贝尔格莱德至中北部城市诺维萨德段（贝诺段）开通运营。图为火车行驶在匈塞铁路贝诺段上。

匈塞铁路塞尔维亚段中方联营体供图

在对中国有着长期观察的外国政党政要和友好人士看来，从打赢脱贫攻坚战到全面建成小康社会，再到扎实推进共同富裕，中国共产党始终把人民的幸福生活作为奋斗目标，中国在实现自身发展繁荣的同时，不断为人类共同发展贡献力量。

蒙古国前总理阿玛尔扎尔格勒

“树立了全球团结合作的典范”

本报记者 李 潇

“中国共产党是中国事业发展的引领者。”蒙古国前总理林·阿玛尔扎尔格勒对本报记者表示。

“我上一次到访中国是在4年前。蒙古国人民一直密切关注着中国发展。”在阿玛尔扎尔格勒看来，从曾经积贫积弱，到成为世界第二大经济体，如今走上全面建设社会主义现代化国家新征程，中国取得了辉煌的发展成就，“这正是中国共产党带领中国人民通过勤劳和智慧奋斗出来的”。

阿玛尔扎尔格勒认为，中国打赢脱贫攻坚战并推动实现共同富裕，表明中国共产党代表了最广大人民的根本利益。中国共产党坚持立足中国现实、扎根于人民，走出了一条符合自身特点的发展道路，让发展成果更公平惠及全体人民。

“众所周知，收入不均衡、贫富差距拉大等是世界普遍面临的发展难题，需要各国政党、政府和民间力量等合力探寻解决问题的方法。”阿玛尔扎尔格勒认为，中国提出共同富裕理念，以及过去数十年的实践努力，不仅推动了中国自身经济社会快速发展，也为其他发展中国家实现可持续发展提供了宝贵思路。

阿玛尔扎尔格勒认为，面对当前复杂多变的国际形势，各国应维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，践行真正的多边主义，促进世界和平发展。从全球发展倡议到全球安全倡议，习近平主席从全人类前途命运出发，不断丰富构建人类命运共同体理念内涵。“我们生活在同一个星球上，本身就有着同舟共济的命运。每一个国家和个体的思维和行为，都应如人类命运共同体理念所倡导的那样，本着让世界更美好、更安全和更具发展前景这一初衷出发。”阿玛尔扎尔格勒说。

近年来，共建“一带一路”倡议在蒙古国收获了一个个实实在在的成果。在中方积极支持下，蒙古国有了第一座互通式立交桥、第一条高速公路、第一个现代化残疾儿童发展中心……“这一宝贵倡议为共建国家的经济增长和减贫事业提供助力，树立了全球团结合作的典范。”阿玛尔扎尔格勒钦佩地说。

作为一名体育爱好者，阿玛尔扎尔格勒特别谈到了今年年初举办的北京冬奥会、冬残奥会。他坦言，因为不存在时差问题，自己观看了不少比赛。“这是一个令人印象深刻的壮举！”阿玛尔扎尔格勒说，在新冠肺炎疫情肆虐的背景下，这样一场大型国际活动的成功举办尤为不易。“中国人民用自己的力量，为弘扬奥林匹克精神、加强各国相互理解与团结作出重要贡献，也为疫情阴霾下的世界带来希望和力量。”

“长期以来，中国共产党一直与蒙古国主要政党保持密切交流，这对于两国在各领域开展交流与合作都发挥着重要作用。”阿玛尔扎尔格勒表示，两国间保持多种形式的密切交流，对深化理解与互信大有裨益。

阿玛尔扎尔格勒表示，今年中国共产党将迎来二十大的召开，这是中国共产党和中国人民政治生活中的一件大事。“中国未来的发展方向对全球发展具有重大影响。可以预见，这次大会将受到国际社会的广泛关注。”

南非共产党西开普省委第二副书记索科伊

“通过与中国共产党开展治国理政交流，我们拓宽了眼界”

本报记者 李欣怡

“中国共产党成立以来，始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心和使命，始终坚持共产主义理想和社会主义信念，推动实现共同富裕。”南非共产党西开普省委第二副书记马松瓦贝·索科伊在接受本报记者采访时，分享了他对中国共产党永葆生机活力、带领中国不断向前发展的成功密码的认识。

索科伊曾于2018年和2019年访问中国，在广东考察企业的创新实践，在四川成都大熊猫繁育研究基地了解中国对珍稀动物的保护举措。为了进一步了解中国，他目前在清华大学攻读公共管理硕士学位，“在学习中，我对中国的各项政策有了新的认识，特别是对中国共产党的组织体系和治国理政理念有了更加深入系统的了解”。

索科伊表示：“中国共产党的组织体系是一个有机整体，包括党的中央、地方、基层组织，形成了严密架构。各部门密切配合，高效运转，体现出了中国特色社会主义制度的优越性。”让索科伊印象深刻的是，中国共产党重视顶层设计和战略谋划，根据国情制定清晰的发展规划，并层层抓好落实。索科伊表示，南非共产党通过政党交流，在组织建设的工作中参考和学习中国共产党的方法和经验，将推动形成更加有效的工作机制。

“了解中国的发展，最好的方式莫过于阅读《习近平谈治国理政》。习近平总书记心系中国发展，我在阅读中感受到中国领导人的治国智慧、责任担当和为民情怀。”索科伊表示，通过学习也更深刻地理解了新时代中国共产党的道路选择和价值追求，找到了中国党和国家各项事业取得巨大进步和历史性成就的原因。

当今时代，百年变局和世纪疫情交织叠加，许多全球性挑战考验着人类智慧和选择。“中国坚定维护并践行真正的多边主义，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，积极参与、推动全球合作，展现了大国担当。”索科伊表示，共建“一带一路”提供了一条以共同发展应对时代挑战的道路。通过务实合作，很多共建“一带一路”项目走进了非洲，增强了非洲国家发展的内生动力，弥合了发展鸿沟。

在干部培养方面，南中双方已建立起良好的合作关系。迄今，南非国家行政学院和中国非洲研究院联合举办了4期线上研修班，来自南非各级政府的近200名学员完成了学习。索科伊多次参加中共中央对外联络部组织的政党交流活动，并通过这些活动更好地了解了中国，“通过与中国共产党开展治国理政交流，我们拓宽了眼界，获得了很多关于中国治国理政的经验智慧。这种发展经验的交流，正是许多发展中国家需要的”。索科伊希望南非共产党进一步密切同中国共产党的友好交往，期待中国在全面建设社会主义现代化国家新征程上取得更大成就。

墨西哥大都会自治大学政治与文化系教授齐利

“推动世界减贫进程朝着更加积极的方向发展”

本报记者 彭 敏

从打赢脱贫攻坚战到抗击新冠肺炎疫情、从加强生态保护到建立全民医疗保障体系，“每一项成就的取得都离不开中国共产党的政策领导、组织能力和高效行动。”墨西哥大都会自治大学政治与文化系教授爱德华多·齐利表示。

齐利2017年和2019年两次访问中国，走访了北京、上海、太原、广州、佛山等多个城市和农村地区。齐利告诉本报记者，中国社会的发展与和谐令人印象深刻，他将这种现象归因于中国共产党始终坚持“人民当家做主”，努力让人民过上更好的生活。

中国如期打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会。齐利表示，这一过程充满艰难，中国共产党坚持实施精准扶贫，协调资源、统一行动，努力让发展成果惠及每一个人，“中国积累了丰富的脱贫经验，将这些经验分享给其他国家，有助于推动世界减贫进程朝着更加积极的方向发展”。

在齐利看来，新冠肺炎疫情发生后，中国及时作出决策，调动国内各界力量抗疫，有效遏制疫情扩散，展现了中国共产党杰出的执政能力以及在应对疫情时的应有作为。今年以来，面对疫情突发情况，“中国坚持动态清零，把人民的生命和健康放在最重要的位置。”齐利表示，理解中国共产党的决策思考，包括近年来探索推进共同富裕，重要的一条是以人民为中心的发展思想。

齐利说，每当他想了解中国发展或政治制度的某个关键部分时，总会查阅《习近平谈治国理政》。齐利收藏了《习近平谈治国理政》一、二、三卷。“在习近平主席的领导下，中国国家治理开创了新局面，中国在世界舞台上发挥着愈加重要的作用。”

齐利表示，习近平主席提出构建人类命运共同体、共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议等重要理念，为更好解决全球性问题提供了中国方案，为促进世界繁荣发展作出重要贡献。

齐利认为，中国在今年年初成功举办北京冬奥会、冬残奥会，向世界展现了疫情之下中国组织举办全球性重大活动的能力，以及开放自信的国家形象。“中国坚定走符合自身国情的发展道路。”齐利说，这种对自身发展道路的自信，源于人民信赖中国共产党的领导能力、认同国家确立的发展目标。

马来西亚马来民族统一机构前最高理事会成员伊尔莫希扎

“在世界事务中展现卓越影响力”

本报记者 刘 慧

“中国共产党在中国发展建设中发挥着关键的领导作用，在世界事务中展现卓越影响力。”马来西亚马来民族统一机构（巫统）前最高理事会成员伊尔莫希扎日前在接受本报记者采访时表示。

2017年伊尔莫希扎受邀到北京参加中国共产党与世界政党高层对话会，在开幕式现场聆听了习近平总书记的主旨讲话。伊尔莫希扎说，习近平总书记在讲话中阐述了人类命运共同体的丰富内涵，分享了应对全球性问题的中国方案，“让我们看到了中国的未来，也看到了世界的未来，体现了习近平总书记作为大国领导人的责任担当”。

“习近平新时代中国特色社会主义思想的一个重要内容是阐明了中国与世界的关系。”伊尔莫希扎表示，面对世界百年未有之大变局，包括马来西亚在内的世界许多国家都很关心中国将如何与世界各国相处，这可以在习近平新时代中国特色社会主义思想中找到答案：中国期待与其他国家建立友好关系，通过走和平发展道路实现中华民族伟大复兴。

作为中国共产党和中国人民的老朋友，伊尔莫希扎曾多次访问中国。“还记得2001年第一次访问中国时，城市和乡村的现代化水平还没有这么高。”伊尔莫希扎说，近年来中国经济社会稳步发展，高速公路、机场等基础设施建设快速推进，科技开始腾飞，乡村普及了互联网，越来越多的外国留学生来到中国学习……“中国加快制造业转型升级，大力发展服务型经济。创新如今已成为中国经济发展的引擎。”伊尔莫希扎表示。

“像爱自己的父母那样爱老百姓，为老百姓谋利益，带老百姓奔好日子。”伊尔莫希扎很欣赏习近平总书记的这句话，他认为这充分体现了中国共产党执政为民的理念。中国脱贫攻坚战取得全面胜利，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。“中国富有成效的减贫工作，为世界消除贫困的努力作出了贡献，值得世界各国借鉴。”

伊尔莫希扎表示，实现中华民族伟大复兴是一代代中国人的梦想，中国共产党为国家发展制定了清晰的路线图。中共十九大提出，到2035年基本实现社会主义现代化，到本世纪中叶建成社会主义现代化强国，为中国发展建设指明了方向。中共二十大是中国今年重要的政治议程，“期待这次大会能够为中国未来的发展提供全面的谋划和指引”。

在采访的最后，伊尔莫希扎回顾了马中两国之间悠久的传统友谊。疫情防控期间，中国向马来西亚派遣抗疫医疗专家组、提供抗疫物资援助，他对此表示感谢。展望未来，他希望马中两国不断加强高层交往以及教育、文化等领域的合作。

《 人民日报 》（ 2022年07月04日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)