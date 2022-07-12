本报记者 姜 波

“自从首次访华以来，我亲眼见证了中国的巨大变化。城市乡村面貌日新月异，基础设施持续改善，生态文明建设不断推进，反腐倡廉工作取得显著进展。”欧洲左翼党第一副主席玛丽亚·特蕾莎·莫拉在接受记者采访时感慨，她的访华时间跨越10年，而“中国10年间的巨大变化让人感觉好像已经过了100年”。

2010年，莫拉被推选为欧洲左翼党第一副主席并多次连任，由于在党内负责国际关系事务，她有更多机会近距离观察中国。2008年到2018年间，莫拉先后6次访华，与中方各级官员、工会负责人、妇女团体代表等交流座谈，并深入中国的城市乡村，切实感受中国人民生活的变化。

谈起几次访华行程，最令莫拉难忘的是走访上海市郊农村。“那里干净整洁，村民生活富足，基础设施和公共服务非常完善，新型城镇化建设取得明显成效。”莫拉表示，中国共产党带领中国人民消除了绝对贫困，这堪称人类发展史上的伟大壮举。此外，中国还在全面实施乡村振兴战略。莫拉表示，面对不断推进的城市化，农村应该如何发展，这是困扰很多国家的问题，西班牙也一样。中国推进乡村振兴的思路和做法为广大发展中国家提供了思路，也值得发达国家借鉴。

莫拉还去过中国农村改革的主要发源地安徽省凤阳县小岗村。历史上，小岗村实行分田到户的家庭联产承包责任制，拉开了农村经济改革的序幕。2008年，莫拉作为欧洲左翼党代表团成员访华并考察了小岗村。通过了解“小岗精神”，莫拉认识到中国未来还将发生巨大的变化，“我们不仅要支持中国发展，还要广为介绍中国的发展和进步，中国共产党展现出很强的变革和创新精神。”

欧洲左翼党赞赏中共十八大以来在党建方面取得的重大成就。莫拉多次表示，她曾于2018年应中共中央对外联络部邀请访华，在北京市东城区福祥社区观摩了中共基层党员在党旗前重温入党誓词活动，对此印象十分深刻。这样的活动有助于基层党员不断坚定理想信念，增强基层党组织的凝聚力。

在莫拉看来，中国特色社会主义事业取得举世瞩目的成就，中国全面建成小康社会的历史性功绩都离不开习近平新时代中国特色社会主义思想的指引。莫拉时常翻阅《习近平谈治国理政》系列著作，书中的观点带给她很多启发。“习近平主席不仅富有远见，而且非常务实。”在莫拉看来，中国共产党强调以人民为中心，团结带领中国人民坚持实事求是、与时俱进，探索出一条符合本国国情的发展道路。

“习近平主席曾说过，中国人民不仅希望自己过得好，也希望各国人民过得好。”莫拉认为，中国提出高质量共建“一带一路”和构建人类命运共同体理念，致力于推动世界和平，让世界各国共享发展机遇。尤其是新冠肺炎疫情发生以来，中国推动国际社会团结合作、共抗疫情，为携手共建人类卫生健康共同体付出了巨大努力。

莫拉特别强调，习近平主席去年9月提出全球发展倡议，呼吁国际社会加强在减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通领域合作，加快落实联合国2030年可持续发展议程。“这在当前疫情延宕反复、国际形势充满不确定性的背景下，为全球共同发展指明了前进的方向。”莫拉认为，这一倡议坚持发展优先、坚持以人民为中心、坚持普惠包容等，是破解人类发展难题的重要途径。“只有共同发展，我们才能建设一个更加平等和可持续的世界。”莫拉说。

“中共百年成就证明其是一个真正为人民谋幸福的政党。走过百年历史的中国共产党，今年将迎来第二十次全国代表大会这个新的发展起点。”莫拉相信，在中国共产党的带领下，中国将取得更多发展成就，她也希望未来中国可以为国际发展合作提供更多可行方案，为建设一个更加美好的世界贡献更多力量。

（本报马德里电）

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 03 版）

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